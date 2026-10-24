Германия не хочет возвращаться к энергетической зависимости от России, - посол Германии Руге

Посол Германии в Украине Борис Руге не поддерживает идею восстановления отношений с Россией и поставок российских энергоресурсов в Европу через Украину ради достижения устойчивого мира. По его словам, предыдущие попытки Берлина наладить партнерство с Москвой закончились провалом.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

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Руге отметил, что опыт германо-российских отношений после 1991 года является наглядным примером того, как стремление к сотрудничеству не оправдало ожиданий.

"Мы ошибались, полагая, что сможем развивать партнерство с Россией. Россия отказалась от партнерства, которое мы предлагали, и стала агрессивным империалистическим игроком, ставящим своей целью коренным образом изменить весь политический строй Европы", — заявил посол.

По его словам, Германия и другие европейские страны приложили значительные усилия, чтобы наладить конструктивные отношения с Москвой. Среди примеров дипломат назвал Совет "Россия — НАТО" и энергетическое партнерство.

Однако, как подчеркнул Руге, Россия в конечном итоге выбрала войну, гибридные атаки, вмешательство в информационное пространство и политику других государств.

"Эта наша попытка оказалась провальной", — подытожил он.

Почему Европа не планирует возвращаться к энергетической зависимости

Дипломат назвал энергетическую сферу одним из крупнейших провалов прежней политики в отношении России.

Ранее в Западной Европе рассчитывали, что статус крупного рынка сбыта для российских энергоресурсов будет стимулировать Москву поддерживать мир и развивать позитивные отношения с европейскими государствами.

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Однако, по словам Руге, видение российского руководства оказалось иным.

"Поэтому мы не вернемся к этому. Я не верю, что это найдет поддержку у большинства в Германии", — заявил посол.

В Германии не видят перспектив возврата к прежней модели

Руге также раскритиковал призывы вновь строить позитивные отношения с Россией. Он напомнил, что европейские страны около 20 лет пытались развивать такое партнерство, но это не предотвратило российскую агрессию.

По его мнению, в Западной Европе осталось очень мало людей, готовых вновь поставить свои страны в какую-либо зависимость от России.

Таким образом, посол Германии выступил против возвращения к модели отношений, при которой экономическое и энергетическое партнерство должно было гарантировать стабильность и мир в Европе.

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