Посол Німеччини в Україні Борис Руге не підтримує ідею відновлення відносин із Росією та постачання російських енергоресурсів до Європи через Україну заради досягнення стійкого миру. За його словами, попередні спроби Берліна побудувати партнерство з Москвою завершилися провалом.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

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Руге зазначив, що досвід німецько-російських відносин після 1991 року є наочним прикладом того, як прагнення до співпраці не виправдало очікувань.

"Ми помилялися, вважаючи, що зможемо розвинути партнерство з Росією. Росія відмовилася від партнерства, яке ми пропонували, і стала агресивним імперіалістичним гравцем, який ставить за мету докорінно змінити весь політичний лад Європи", - заявив посол.

За його словами, Німеччина та інші європейські країни доклали значних зусиль, щоб налагодити конструктивні відносини з Москвою. Серед прикладів дипломат назвав Раду Росія - НАТО та енергетичне партнерство.

Однак, як наголосив Руге, Росія зрештою обрала війну, гібридні атаки, втручання в інформаційний простір і політику інших держав.

"Ця наша спроба була провальна", - підсумував він.

Чому Європа не планує повертатися до енергетичної залежності

Дипломат назвав енергетичну сферу одним із найбільших провалів попередньої політики щодо Росії.

Раніше в Західній Європі розраховували, що статус великого ринку збуту для російських енергоресурсів заохочуватиме Москву підтримувати мир і розвивати позитивні відносини з європейськими державами.

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Проте, за словами Руге, бачення російського керівництва виявилося іншим.

"Тому ми не повернемося до цього. Я не вірю, що це знайде підтримку більшості у Німеччині", - заявив посол.

У Німеччині не бачать перспектив повернення до попередньої моделі

Руге також розкритикував заклики знову будувати позитивні відносини з Росією. Він нагадав, що європейські країни близько 20 років намагалися розвивати таке партнерство, але це не запобігло російській агресії.

На його думку, у Західній Європі залишилося дуже мало людей, готових знову поставити свої країни в будь-яку залежність від Росії.

Таким чином, посол Німеччини виступив проти повернення до моделі відносин, за якої економічне та енергетичне партнерство мало гарантувати стабільність і мир у Європі.

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