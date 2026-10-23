РФ погрожувала дипломатам у Києві через "небезпеку для життя" за день до приїзду Мерца, - посол Німеччини Руге

3 жовтня, за день до приїзду канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Києва, Росія попередила, що всі іноземці мають залишити українську столицю через "небезпеку для життя".

Про це посол Німеччини в Україні Борис Руге сказав в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

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Погрози РФ

"Ви пам'ятаєте, як 4 жовтня канцлер Мерц приїздив до Києва? Так от, 3 жовтня з Москви нас попередили, що всі іноземці мають залишити Київ через небезпеку. А хто залишиться — ризикує втратити життя", — розповів посол.

Він наголосив, що це попередження не завадило візиту канцлера.

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Руге запевнив, що ситуації 2022 року, коли іноземні посольства залишали Київ, не буде.

"Ми тут. Ми знаємо, що найближчі місяці будуть складними. За останні місяці ми вже побачили, як зросли безпекові загрози. Що ж, переживемо і це! Я маю дбати про безпеку дипломатів, але ми абсолютно чітко вирішили: ми залишаємося тут", — наголосив він.

Що передувало

У суботу, 3 жовтня, МЗС Росії знову застерегло іноземних громадян та дипломатів від перебування в Україні. Країна-агресор відкрито заявила про намір завдавати нові масовані удари по Україні.

Видання The New York Times напередодні повідомляло, що РФ готує нову кампанію ударів по українській енергетиці та водопостачанню, плануючи атакувати до 1000 ракетами, дронами та авіабомбами.

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова відреагувала на погрози Москви на адресу дипломатів, наголосивши, що представництво ЄС залишається у Києві.

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