Россия угрожала дипломатам в Киеве из-за "опасности для жизни" за день до приезда Мерца, - посол Германии Руге

3 октября, за день до приезда канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев, Россия предупредила, что все иностранцы должны покинуть украинскую столицу из-за "опасности для жизни".

Об этом посол Германии в Украине Борис Руге заявил в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

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Угрозы РФ

"Вы помните, как 4 октября канцлер Мерц приезжал в Киев? Так вот, 3 октября из Москвы нас предупредили, что все иностранцы должны покинуть Киев из-за опасности. А кто останется - рискует лишиться жизни", - рассказал посол.

Он подчеркнул, что это предупреждение не помешало визиту канцлера.

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Руге заверил, что ситуации 2022 года, когда иностранные посольства покидали Киев, не будет.

"Мы здесь. Мы знаем, что ближайшие месяцы будут сложными. За последние месяцы мы уже увидели, как усилились угрозы безопасности. Что ж, переживем и это! Я должен заботиться о безопасности дипломатов, но мы абсолютно четко решили: мы остаемся здесь", - подчеркнул он.

Что предшествовало

В субботу, 3 октября, МИД России вновь предостерег иностранных граждан и дипломатов от пребывания в Украине. Страна-агрессор открыто заявила о намерении наносить новые массированные удары по Украине.

Издание The New York Times накануне сообщало, что РФ готовит новую кампанию ударов по украинской энергетике и водоснабжению, планируя нанести до 1000 ракет, дронов и авиабомб.

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова отреагировала на угрозы Москвы в адрес дипломатов, подчеркнув, что представительство ЕС остается в Киеве.

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