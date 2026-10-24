На Волчанском направлении РФ атакует без существенного продвижения, - пресс-секретарь ГОС Трегубов

На Волчанском направлении российские войска продолжают активно атаковать украинские позиции, однако существенных изменений на линии фронта пока нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Армия Медиа" рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

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По словам Трегубова, российские подразделения пытаются продвигаться в направлении Вильчей, Волчанских Хуторов и Белого Колодезя.

На этих участках происходит значительное количество боевых столкновений, однако противник продолжает использовать те же маршруты для атак.

"Там, как в том не очень корректном анекдоте, движение есть, а прогресса нет. Они активно пытаются, но атакуют, в принципе, по тем же маршрутам. Там происходит большое количество боевых столкновений. Пытаются прорваться в сторону Вильчи, пытаются прорваться в сторону Волчанских Хуторов, пытаются прорваться в сторону Белого Колодезя по тем же маршрутам, потому что другая география не осталась", — отметил Трегубов.

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Что этому предшествовало?

Трегубов также сообщил, что заявления российского военного командования о продвижении оккупационных войск в Харьковской области существенно расходятся с реальной ситуацией на местности. Российские карты боевых действий отличаются не только от фактической обстановки, но и друг от друга.

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