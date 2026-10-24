На Вовчанському напрямку росіяни атакують без суттєвого просування, - речник УОС Трегубов
На Вовчанському напрямку російські війська продовжують активно атакувати українські позиції, однак суттєвих змін на лінії фронту наразі немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Армія Медіа" розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.
За словами Трегубова, російські підрозділи намагаються просуватися в напрямку Вільчої, Вовчанських Хуторів та Білого Колодязя.
На цих ділянках відбувається значна кількість бойових зіткнень, проте противник продовжує використовувати ті самі маршрути для атак.
"Там, як у тому не дуже коректному анекдоті, рух є, а прогресу немає. Вони активно намагаються, але атакують, в принципі, по тих самих маршрутах. Там велика кількість боєзіткнень. Намагаються ломитися в бік Вільчої, намагаються ломитися в бік Вовчанських Хуторів, намагаються ломитися в бік Білого Колодязя по тих самих маршрутах, бо інша географія не залишила", - зазначив Трегубов.
Що передувало?
Трегубов також повідомив, що заяви російського військового командування про просування окупаційних військ на Харківщині суттєво розходяться з реальною ситуацією на місцевості. Російські карти бойових дій відрізняються не лише від фактичної обстановки, а й одна від одної.
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