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Новини Бої на Вовчанському напрямку
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На Вовчанському напрямку росіяни атакують без суттєвого просування, - речник УОС Трегубов

Трегубов розповів про ситуацію на Вовчанському напрямку

На Вовчанському напрямку російські війська продовжують активно атакувати українські позиції, однак суттєвих змін на лінії фронту наразі немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Армія Медіа" розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

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За словами Трегубова, російські підрозділи намагаються просуватися в напрямку Вільчої, Вовчанських Хуторів та Білого Колодязя.

На цих ділянках відбувається значна кількість бойових зіткнень, проте противник продовжує використовувати ті самі маршрути для атак.

"Там, як у тому не дуже коректному анекдоті, рух є, а прогресу немає. Вони активно намагаються, але атакують, в принципі, по тих самих маршрутах. Там велика кількість боєзіткнень. Намагаються ломитися в бік Вільчої, намагаються ломитися в бік Вовчанських Хуторів, намагаються ломитися в бік Білого Колодязя по тих самих маршрутах, бо інша географія не залишила", - зазначив Трегубов.

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Що передувало?

Трегубов також повідомив, що заяви російського військового командування про просування окупаційних військ на Харківщині суттєво розходяться з реальною ситуацією на місцевості. Російські карти бойових дій відрізняються не лише від фактичної обстановки, а й одна від одної.

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бойові дії (6576) Харківська область (3367) Чугуївський район (467) Білий Колодязь (16) Вільча (4)
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