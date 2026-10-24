Попытка РФ окружить Краматорск и Славянск потерпела крах, — заместитель командира 3-го АК Жорин

Попытка российских оккупантов окружить Краматорск и Славянск "клещевым маневром" потерпела полное фиаско благодаря действиям Сил обороны. В ходе операции "Вивальди" украинские военные уничтожили наступательный кулак врага, отбросили россиян и заставили их перейти к обороне.

Об этом сообщил в Telegram-канале заместитель командира Третьего армейского корпуса ВСУ Максим Жорин, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что говорит Жорин?

"Можно констатировать, что на данный момент планы россиян по охвату Краматорска и Славянска полностью сорваны. Они мечтали охватить города "клешней" с последующим вытеснением из этих населенных пунктов украинских сил. В ходе операции "Вивальди" мы просто уничтожили одну из таких "клешней". Как следствие, не только остановили продвижение противника, но и отбросили его. Теперь россияне в зоне ответственности наших подразделений думают уже не о наступательных действиях, а только об обороне", — подчеркивает военный.

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По его словам, своими действиями Силы обороны заставили врага перейти к попыткам стабилизации и удержания уже занятых позиций.

"И, очевидно, нанесли им серьезный моральный удар, который можно наблюдать в истериках различных "z-блогеров", — резюмирует Жорин.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Третий армейский корпус завершил операцию "Вивальди": освобождено 277 км² на Лиманском направлении.

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