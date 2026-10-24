Спроба РФ оточити Краматорськ та Слов’янськ зазнала краху, - заступник командира 3-го АК Жорін

Спроба російських окупантів охопити Краматорськ та Словʼянськ у "кліщі" зазнала повного краху завдяки діям Сил оборони. Під час операції "Вівальді" українські військові знищили наступальний кулак ворога, відкинули росіян та змусили їх перейти до оборони.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник командира Третього армійського корпусу ЗСУ Максим Жорін, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що каже Жорін?

"Можна констатувати, що на даний момент плани росіян по охопленню Краматорська та Словʼянська повністю зірвані. Вони мріяли охопити міста в "клєшні" з подальшим вибиттям з цих населених пунктів українських сил. В ході операції "Вівальді" ми просто знищили одну з таких "клєшєнь". Як наслідок, не лише зупинили просування противника, а й відкинули його. Тепер росіяни у смузі відповідальності наших підрозділів думають вже не про наступальні дії, а лише про оборону", - наголошує військовий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійці 60-ї ОМБр прорвали лінію оборони рашистів та звільнили Дерилове й Колодязі під час операції "Вівальді". ВIДЕО

За його словами, своїми діями Сили оборони змусили ворога перейти до режиму спроб стабілізації та утримання вже наявних позицій.

"І очевидно нанесли їм серйозний моральний удар, який можемо спостерігати в істериках різних "z-блогерів", - резюмує Жорін.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Третій армійський корпус завершив операцію "Вівальді": звільнено 277 км² на Лиманському напрямку.

Також дивіться: Пілоти "Трійки" під час операції "Вівальді" вистежили новітню російську ТОС-3 "Дракон" та уразили її дронами під час зміни позиції. ВIДЕО