Ударные БПЛА атаковали логистический хаб Ozon в российском Омске. ВИДЕО
Есть подтверждение того, что в российском Омске был атакован логистический хаб Ozon, который использовался Министерством обороны РФ для собственных нужд.
Об этом сообщают Telegram-каналы, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, распределительный центр Ozon был атакован дальнобойным ударным БПЛА FP-1.
"Фулфилмент-центр маркетплейса Ozon, расположенный на улице Айвазовского в логопарке "Солнечный"", — пишет Telegram-канал Exilenova+.
На территории объекта зафиксирован пожар. Последствия поражения уточняются.
Глава региона подтвердил атаку БПЛА на логистический центр в Омске, персонал оперативно эвакуировали.
Ozon сообщил о возгорании на своем объекте, по предварительным данным, никто не пострадал.
Справка
Складской комплекс имеет площадь около 107 000 м² и способен одновременно размещать почти 30 млн товарных единиц. По данным компании, объект может обрабатывать более 600 000 заказов в сутки.
Центр обеспечивает полный цикл логистических операций — от приемки и хранения товаров до комплектации заказов и отправки покупателям. Инвестиции Ozon в оборудование и IT-инфраструктуру объекта превысили 4 млрд рублей.
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