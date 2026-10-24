Ударні БпЛА атакували логістичний хаб Ozon у російському Омську. ВІДЕО+ФОТО
Є підтвердження, що в російському Омську атаковано логістичний хаб Ozon, який використовувався Міністерством оборони РФ для власних потреб.
Про це повідомляють телеграм-канали, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, розподільчий центр Ozon було атаковано далекобійним ударним БпЛА FP-1.
"Фулфілмент-центр маркетплейсу Ozon, розташований на вулиці Айвазовського в логопарку "Солнечный"", - пише телеграм-канал Exilenova+.
На території об’єкта зафіксовано пожежу. Наслідки ураження уточнюються.
Глава регіону підтвердив атаку БпЛА на логістичний центр в Омську, персонал оперативно евакуювали.
Ozon заявив про займання на своєму об'єкті, попередньо ніхто не постраждав.
Довідка
Складський комплекс має площу близько 107 000 м² та здатний одночасно розміщувати майже 30 млн товарних одиниць. За даними компанії, об’єкт може обробляти понад 600 000 замовлень на добу.
Центр забезпечує повний цикл логістичних операцій – від приймання та зберігання товарів до комплектації замовлень і відправлення покупцям. Інвестиції Ozon в обладнання та IT-інфраструктуру об’єкта перевищили 4 млрд рублів.
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