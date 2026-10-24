Обломки иностранного беспилотника обнаружили в Латвии

На территории Латвии обнаружены обломки иностранного беспилотника.

Об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, беспилотный летательный аппарат нашли 24 октября в Алуксненском районе. Предположительно, он вошел в воздушное пространство Латвии 18 октября.

После сообщения о шуме, похожем на взрыв, Национальные вооруженные силы в сотрудничестве с Государственной полицией начали поиски возможного места падения. После двухдневных поисковых работ они были прекращены, поскольку полученная изначально информация была недостаточной для подтверждения фактических обстоятельств инцидента.

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В настоящее время расследуются обстоятельства происшествия, а также начата служебная проверка для оценки хода инцидента и связанных с ним обстоятельств.

Сообщается, что вследствие инцидента гражданское население не пострадало, гражданская инфраструктура не понесла повреждений, и дальнейшей угрозы не выявлено.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что истребители НАТО сбили беспилотник, залетевший в Латвию.