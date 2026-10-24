Уламки іноземного безпілотника виявили в Латвії
На території Латвії виявили уламки іноземного безпілотника.
Про це повідомили Національні збройні сили Латвії, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, безпілотний літальний апарат знайшли 24 жовтня в Алуксненському районі. Імовірно, він увійшов у повітряний простір Латвії 18 жовтня.
Після повідомлення про шум, схожий на вибух, Національні збройні сили у співпраці з Державною поліцією розпочали пошуки можливого місця падіння. Після дводенних пошукових робіт їх було припинено, оскільки отримана спочатку інформація була недостатньою для підтвердження фактичних обставин інциденту.
Наразі розслідуються обставин події, а також розпочато службову перевірку для оцінки перебігу інциденту та пов’язаних з ним обставин.
Повідомляється, що у результаті інциденту цивільне населення не постраждало, цивільна інфраструктура не зазнала пошкоджень, і подальшої загрози не виявлено.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що винищувачі НАТО збили безпілотник, що залетів до Латвії.
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