Уламки іноземного безпілотника виявили в Латвії

На території Латвії виявили уламки іноземного безпілотника.

Про це повідомили Національні збройні сили Латвії, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, безпілотний літальний апарат знайшли 24 жовтня в Алуксненському районі. Імовірно, він увійшов у повітряний простір Латвії 18 жовтня.

Після повідомлення про шум, схожий на вибух, Національні збройні сили у співпраці з Державною поліцією розпочали пошуки можливого місця падіння. Після дводенних пошукових робіт їх було припинено, оскільки отримана спочатку інформація була недостатньою для підтвердження фактичних обставин інциденту.

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Наразі розслідуються обставин події, а також розпочато службову перевірку для оцінки перебігу інциденту та пов’язаних з ним обставин.

Повідомляється, що у результаті інциденту цивільне населення не постраждало, цивільна інфраструктура не зазнала пошкоджень, і подальшої загрози не виявлено.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що винищувачі НАТО збили безпілотник, що залетів до Латвії.