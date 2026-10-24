Впервые с 2022 года к украинским военнопленным допустили представителя иностранного государства — специального посланника Папы Римского, — Лубинец
К украинским военнопленным в России впервые допустили представителя иностранного государства — кардинала Маттео Дзуппи.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
Обмен пленными
В частности, Лубинец отметил, что он регулярно проводит встречи с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой.
Вчера они обсудили дальнейшие шаги по возвращению украинских граждан.
"Каждый обмен — это переговоры. И это шанс на прогресс в вопросе возвращения наших военнопленных и гражданских лиц", — добавил омбудсмен.
К военнопленным допустили кардинала Маттео Дзуппи
"Отдельно мне сообщили, что впервые с начала полномасштабной войны к нашим ребятам физически допустили иностранного представителя — спецпосланника Папы Льва XIV кардинала Маттео Дзуппи", — сообщил Лубинец.
Также защитники подтвердили, что к ним начали приезжать и представители российского уполномоченного.
"Надеюсь, что эта динамика сохранится. И мы будем делать все, чтобы все наши граждане возвращались из российских мест несвободы", — подчеркнул он.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Папа Римский Лев XIV направил в Россию кардинала Маттео Дзуппи. Ему поручили содействовать решению вопросов, связанных с украинскими детьми, похищенными россиянами, обменом военнопленными и другими гражданскими проблемами, возникшими из-за войны.
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