Впервые с 2022 года к украинским военнопленным допустили представителя иностранного государства — специального посланника Папы Римского, — Лубинец

К украинским военнопленным в России впервые допустили представителя иностранного государства — кардинала Маттео Дзуппи.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

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Обмен пленными

В частности, Лубинец отметил, что он регулярно проводит встречи с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой.

Вчера они обсудили дальнейшие шаги по возвращению украинских граждан.

"Каждый обмен — это переговоры. И это шанс на прогресс в вопросе возвращения наших военнопленных и гражданских лиц", — добавил омбудсмен.

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К военнопленным допустили кардинала Маттео Дзуппи

"Отдельно мне сообщили, что впервые с начала полномасштабной войны к нашим ребятам физически допустили иностранного представителя — спецпосланника Папы Льва XIV кардинала Маттео Дзуппи", — сообщил Лубинец.

Также защитники подтвердили, что к ним начали приезжать и представители российского уполномоченного.

"Надеюсь, что эта динамика сохранится. И мы будем делать все, чтобы все наши граждане возвращались из российских мест несвободы", — подчеркнул он.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Папа Римский Лев XIV направил в Россию кардинала Маттео Дзуппи. Ему поручили содействовать решению вопросов, связанных с украинскими детьми, похищенными россиянами, обменом военнопленными и другими гражданскими проблемами, возникшими из-за войны.