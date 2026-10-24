Уперше із 2022 року до українських військовополонених допустили представника іноземної країни - спецпосланця Папи Римського, - Лубінець
До українських військовополонених у росії вперше фізично допустили представника іноземної країни - кардинала Маттео Дзуппі.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
Обмін полоненими
Так, Лубінець зазначив, що він регулярно проводить зустрічі з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою.
Учора вони обговорили подальші кроки з повернення україхнських громадян.
"Кожен обмін - це перемовини. І це шанс на прогрес у питанні повернення наших військовополонених та цивільних", - додав омбудсмен.
До військовополонених допустили кардинала Маттео Дзуппі
"Окремо мене поінформували, що вперше з початку повномасштабної війни до наших хлопців фізично допустили іноземного представника - Спецпосланця Папи Лева XIV кардинала Маттео Дзуппі", - повідомив Лубінець.
Також Захисники підтвердили, що до них почали навідуватися і представники російської уповноваженої.
"Сподіваюсь, що ця динаміка зберігатиметься. І ми робитимемо все, щоб усі наші громадяни поверталися з російських місць несвободи", - наголосив він.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що Папа Римський Лев XIV направив до Росії кардинала Маттео Дзуппі. Йому доручили сприяти вирішенню питань, пов'язаних з українськими дітьми, яких викрали росіяни, обміном військовополоненими та іншими цивільними проблемами, що виникли через війну.
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