Гражданское предприятие повреждено вследствие атаки РФ на Ривненщину. ФОТО
Сегодня, 24 октября, российские оккупанты нанесли удар по Сарненскому району Ривненской области, вследствие чего было повреждено предприятие.
Об этом сообщил начальник Ривненской ОВА Александр Коваль, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Гражданское предприятие в Сарненском районе получило повреждения во время очередной вражеской атаки. К счастью, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают спасатели и другие службы.
Последствия удара
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