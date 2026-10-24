Цивільне підприємство пошкоджено внаслідок атаки РФ на Рівненщину. ФОТО
Сьогодні, 24 жовтня, російські окупанти завдали удару по Сарненському району Рівненської області, внаслідок чого пошкоджено підприємство.
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Цивільне підприємство на Сарненщині зазнало ушкоджень під час чергової ворожої атаки. На щастя - без потерпілих", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місці події працюють рятувальники та інші служби.
Наслідки удару
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль