Цивільне підприємство пошкоджено внаслідок атаки РФ на Рівненщину. ФОТО

Сьогодні, 24 жовтня, російські окупанти завдали удару по Сарненському району Рівненської області, внаслідок чого пошкоджено підприємство.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Цивільне підприємство на Сарненщині зазнало ушкоджень під час чергової ворожої атаки. На щастя - без потерпілих", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці події працюють рятувальники та інші служби.

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Наслідки удару

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