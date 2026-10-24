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Новости Обстрел Славянска
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Оккупанты нанесли удар ФАБами по Славянску: есть раненые и разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 24 октября, российские оккупанты нанесли по Славянску в Донецкой области авиаудары с применением бомб ФАБ-250 и ФАБ-500.

Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Отмечается, что враг атаковал Славянск около 17:00.

Известно о двух раненых. Обоим оказана медицинская помощь

Вследствие атаки повреждены и разрушены многоэтажные дома в разных частях города, два учебных заведения, административное здание, объект инфраструктуры, кафе, автомобили.

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Последствия удара

Россияне нанесли удар по Славянску
Россияне нанесли удар по Славянску
Россияне нанесли удар по Славянску

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обстрел (36284) Донецкая область (13416) Краматорский район (1596) Славянск (2919)
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