Оккупанты нанесли удар ФАБами по Славянску: есть раненые и разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 24 октября, российские оккупанты нанесли по Славянску в Донецкой области авиаудары с применением бомб ФАБ-250 и ФАБ-500.
Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что враг атаковал Славянск около 17:00.
Известно о двух раненых. Обоим оказана медицинская помощь
Вследствие атаки повреждены и разрушены многоэтажные дома в разных частях города, два учебных заведения, административное здание, объект инфраструктуры, кафе, автомобили.
Последствия удара
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