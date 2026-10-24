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Новини Обстріл Слов’янська
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Окупанти вдарили ФАБами по Слов’янську: є поранені та руйнування. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 24 жовтня, російські окупанти завдали по Словʼянську в Донецькій області авіаударів ФАБ-250 та ФАБ-500.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Зазначається, що ворог атакував Словʼянськ близько 17:00.

Відомо про двох поранених. Обом надана медична допомога

Унаслідок атаки пошкоджені і зруйновані багатоповерхівки в різних частинах міста, два освітні заклади, адмінбудівля, обʼєкт інфраструктури, кафе, автівки

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Наслідки удару

Росіяни вдарили по Слов’янську
Росіяни вдарили по Слов’янську
Росіяни вдарили по Слов’янську

Також читайте: Росія скинула три авіабомби на Краматорськ: загиблий, шестеро поранених, серед них троє дітей

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обстріл (37623) Донецька область (12055) Краматорський район (1612) Слов’янськ (932)
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