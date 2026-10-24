На фронте зафиксировано 117 боевых столкновений. Наиболее активные бои — на Покровском направлении, — Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 117 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 24 октября, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Противник нанес 52 авиаудара, сбросил 173 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 6000 дронов-камикадзе и осуществил 1899 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты нанесли два авиаудара, применили шесть управляемых авиабомб, осуществили 42 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Терновая, Охримовка и Бочково. Две из этих атак продолжаются до сих пор.

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На Купянском направлении враг трижды пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки.

Бои на востоке

Пять попыток захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в районе Заречного и в сторону Ставков, Дибровы.

На Славянском направлении Силы обороны остановили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районе населенного пункта Кривая Лука.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 11 вражеских штурмов в районе населенного пункта Константиновка. Две штурмовые операции противника продолжаются.

Четырнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Софиевка, Вольное, Новый Донбасс, Доброполье, Васильевка, Краснополье, Сергеевка и Молодецкое.

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По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 28 оккупантов, 8 — ранены; уничтожено пять единиц автомобильной техники и два специальных средства. Повреждены одна единица автомобильной техники, одна артиллерийская система, одно специальное средство, два пункта управления БПЛА и 47 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 146 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг совершил одну атаку в сторону населённого пункта Запорожское.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили девять вражеских атак в районе Доброполья и в сторону населенных пунктов Верхняя Терса, Копани, Гуляйпольское, Егоровка.

На Ореховском направлении оккупанты предприняли одну попытку улучшить свое положение, атакуя в сторону Новояковлевки.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

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Отмечается, что на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.