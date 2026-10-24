На фронті зафіксовано 117 боєзіткнень. Найактивніші бої - на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 117 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 24 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Противник завдав 52 авіаційні удари, скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6000 дронів-камікадзе та здійснив 1899 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали двох авіаударів, застосували шість КАБ, здійснили 42 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Тернова, Охрімівка та Бочкове. Дві із цих атак досі тривають.

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На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки.

Бої на сході

П’ять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у районі Зарічного та в бік Ставків, Діброви.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили три спроби загарбників йти вперед у районі населеного пункту Крива Лука.

За даними Генштабу, на Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 11 ворожих штурмів у районі населеного пункту Костянтинівка. Дві штурмові дії противника тривають.

Чотирнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Софіївка, Вільне, Новий Донбас, Добропілля, Василівка, Красноподілля, Сергіївка та Молодецьке.

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За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 28 окупантів, 8 - поранено; знищено п’ять одиниць автомобільної техніки та два спеціальні засоби. Пошкоджено одну одиницю автомобільної техніки, одну артилерійську систему, один спеціальний засіб, два пункти управління БпЛА та 47 укриттів противника. Знищено або подавлено 146 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку у бік населеного пункту Запорізьке.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили дев’ять ворожих атак у районі Добропілля та у бік населених пунктів Верхня Терса, Копані, Гуляйпільське, Єгорівка.

На Оріхівському напрямку окупанти провели одну спробу покращити своє становище, атакуючи в бік Новояковлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

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Зазначається, що на інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.