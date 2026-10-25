РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12119 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
1 192 7

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 578 450 человек (+1 850 за сутки), 12 447 танков, 51 614 артиллерийских систем, 25 605 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Спецназ ССО уничтожил ключевые объекты противника в Крыму и в Запорожье

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 578 450 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.10.26 ориентировочно составляют:

Личный состав:

  • около 1 578 450 (+1 850) человек

Вооружение и военная техника:

  • Танки: 12 447 (+3)
  • Боевые бронированные машины: 25 605 (+5)
  • Артиллерийские системы: 51 614 (+49)
  • РСЗО: 2 237 (+5)
  • Средства ПВО: 1 725 (+3)
  • Самолеты: 449
  • Вертолёты: 356

Беспилотные системы и ракеты:

  • Наземные робототехнические комплексы: 3 017 (+6)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня: 580 802 (+1 738)
  • Крылатые ракеты: 5 138

Морская техника:

  • Корабли и катера: 35
  • Подводные лодки: 2

Техника обеспечения:

  • Автомобильная техника и автоцистерны: 166 918 (+417)
  • Специальная техника: 4 856 (+4)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашист попытался сбить украинский FPV-дрон бутылкой с бензином, но был ликвидирован: боевая работа 414-й бригады. ВИДЕО

ликвидация РФ

В скобках указаны потери за последние сутки.

"Данные уточняются. Силы обороны Украины систематически уничтожают личный состав, вооружение, военную технику и средства обеспечения противника. Это ослабляет его наступательные возможности, затрудняет пополнение ресурсов и обеспечение войск и уменьшает возможности России продолжать вооруженную агрессию против Украины", — отмечают в Генштабе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 5-й штурмовой бригады выжигают врага на позициях и в блиндажах. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (24537) Генштаб ВС (8924) ликвидация (4622)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 