Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 578 450 человек (+1 850 за сутки), 12 447 танков, 51 614 артиллерийских систем, 25 605 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 578 450 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.10.26 ориентировочно составляют:

Личный состав:

около 1 578 450 (+1 850) человек

Вооружение и военная техника:

Танки: 12 447 (+3)

Боевые бронированные машины: 25 605 (+5)

Артиллерийские системы: 51 614 (+49)

РСЗО: 2 237 (+5)

Средства ПВО: 1 725 (+3)

Самолеты: 449

Вертолёты: 356

Беспилотные системы и ракеты:

Наземные робототехнические комплексы: 3 017 (+6)

БПЛА оперативно-тактического уровня: 580 802 (+1 738)

Крылатые ракеты: 5 138

Морская техника:

Корабли и катера: 35

Подводные лодки: 2

Техника обеспечения:

Автомобильная техника и автоцистерны: 166 918 (+417)

Специальная техника: 4 856 (+4)

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В скобках указаны потери за последние сутки.

"Данные уточняются. Силы обороны Украины систематически уничтожают личный состав, вооружение, военную технику и средства обеспечения противника. Это ослабляет его наступательные возможности, затрудняет пополнение ресурсов и обеспечение войск и уменьшает возможности России продолжать вооруженную агрессию против Украины", — отмечают в Генштабе.

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