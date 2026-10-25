Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 578 450 осіб (+1 850 за добу), 12 447 танків, 51 614 артсистем, 25 605 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 578 450 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.10.26 орієнтовно становлять:

Особовий склад:

близько 1 578 450 (+1 850) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 447 (+3)

Бойові броньовані машини: 25 605 (+5)

Артилерійські системи: 51 614 (+49)

РСЗВ: 2 237 (+5)

Засоби ППО: 1 725 (+3)

Літаки: 449

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 017 (+6)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 580 802 (+1 738)

Крилаті ракети: 5 138

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 166 918 (+417)

Спеціальна техніка: 4 856 (+4)

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У дужках зазначено втрати за минулу добу.

"Дані уточнюються. Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України", - наголошують у Генштабі.

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