Сбито 119 из 153 вражеских БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 25 октября 2026 года войска РФ атаковали Украину 153 ударными БПЛА типа Shahed (92 из них — реактивные), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера", а также дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 119 вражеских БПЛА типа Shahed (64 из них — реактивные), "Гербера", дронов других типов, 9 ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается!

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"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 15 точках, а также падение сбитых аппаратов (обломков) в 9 точках", — отмечают Воздушные силы.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг атакует Украину реактивными БПЛА: в ряде областей объявлена воздушная тревога.

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