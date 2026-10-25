Збито 119 зі 153 ворожих БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 25 жовтня 2026 року війська РФ атакували Україну 153 ударними БпЛА типу Shahed (92 із них - реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 119 ворожих БпЛА типу Shahed (64 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів, 9 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!

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"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях", - наголошують Повітряні сили.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог атакує Україну реактивними БпЛА: у низці областей оголошено повітряну тривогу.

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