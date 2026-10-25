Поражены две РЛС в Белгородской области, вражеский пункт управления и скопление живой силы войск РФ на оккупированной территории, - Генштаб

24 октября и в ночь на 25 октября подразделения Сил обороны Украины в очередной раз нанесли удары по важным объектам российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Что было поражено?

Как отмечается, были поражены радиолокационные станции армии РФ в районах населенных пунктов Гостищево и Курганное Белгородской области РФ.

Поражение РЛС создает пробелы в радиолокационном поле противника и расширяет возможности Сил обороны Украины применять беспилотные системы на всех уровнях.

Также были поражены пункт управления подразделения оккупантов в районе населенного пункта Тарасовка Запорожской области и командно-наблюдательный пункт в районе Голой Пристани Херсонской области.

Это нарушает управление войсками российского агрессора и затрудняет координацию его подразделений на поле боя.

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Удары по сосредоточению войск РФ

Кроме того, как отмечается, были поражены скопления живой силы противника в районах населенных пунктов Николаевка и Новоукраинка Донецкой области, а также в районах Бердянска, Охримовки и Тарасовки в Запорожской области.

"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины. Продолжение следует!", — подчеркнули в Генштабе.

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