Уражено дві РЛС на Бєлгородщині, ворожий пункт управління та скупчення живої сили військ РФ на окупованій території, - Генштаб

24 жовтня та в ніч на 25 жовтня підрозділами Сил оборони України вчергове завдано ударів по важливих об'єктах російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Що уражено?

Як зазначається, уражено радіолокаційні станції армії РФ у районах населених пунктів Гостищево та Курганне Бєлгородської області РФ.

Ураження РЛС створює прогалини в радіолокаційному полі противника та розширює можливості Сил оборони України застосовувати безпілотні системи на всіх рівнях.

Також уражено пункт управління підрозділу окупантів у районі населеного пункту Тарасівка Запорізької області та командно-спостережний пункт у районі Голої Пристані Херсонської області.

Це порушує управління військами російського агресора та ускладнює координацію його підрозділів на полі бою.

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Удари по зосередженню військ РФ

Окрім того, як зазначається, уражено зосередження живої сили противника в районах населених пунктів Миколаївка та Новоукраїнка Донецької області, а також у районах Бердянська, Охрімівки й Тарасівки на Запоріжжі.

"Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України. Далі буде!", - наголосили у Генштабі.

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