Уражено дві РЛС на Бєлгородщині, ворожий пункт управління та скупчення живої сили військ РФ на окупованій території, - Генштаб
24 жовтня та в ніч на 25 жовтня підрозділами Сил оборони України вчергове завдано ударів по важливих об'єктах російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Що уражено?
Як зазначається, уражено радіолокаційні станції армії РФ у районах населених пунктів Гостищево та Курганне Бєлгородської області РФ.
- Ураження РЛС створює прогалини в радіолокаційному полі противника та розширює можливості Сил оборони України застосовувати безпілотні системи на всіх рівнях.
Також уражено пункт управління підрозділу окупантів у районі населеного пункту Тарасівка Запорізької області та командно-спостережний пункт у районі Голої Пристані Херсонської області.
- Це порушує управління військами російського агресора та ускладнює координацію його підрозділів на полі бою.
Удари по зосередженню військ РФ
Окрім того, як зазначається, уражено зосередження живої сили противника в районах населених пунктів Миколаївка та Новоукраїнка Донецької області, а також у районах Бердянська, Охрімівки й Тарасівки на Запоріжжі.
"Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України. Далі буде!", - наголосили у Генштабі.
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