Операторы бригады "Хижак" дважды поразили российскую РЛС "Ирбис" и автомобиль ремонтной группы оккупантов
Операторы ударных беспилотников "Батон" из бригады патрульной полиции "Хижак" дважды поразили российскую мобильную радиолокационную станцию "Ирбис" на шасси "КамАЗ", а также автомобиль, прибывший к поврежденной технике.
Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка бригады "Хижак" обнаружила вражескую РЛС на позиции и передала ее координаты операторам ударных дронов.
Первым ударом украинские бойцы поразили радиолокационную станцию. Впоследствии к поврежденной технике подъехал легковой автомобиль, предположительно, с ремонтной группой оккупантов.
Пилоты повторно атаковали позицию, нанеся второй удар по РЛС и автомобилю рядом с ней.
Кадры уничтожения российской техники были опубликованы на официальной странице бригады "Хижак".
Подробности о РЛС "Ирбис"
Российская мобильная РЛС "Ирбис", которая начала появляться на фронте в 2024 году, предназначена для обнаружения артиллерийских позиций и воздушных целей на расстоянии до 150 километров.
Ориентировочная стоимость комплекса, по приведенным данным, составляет от 5 до 15 миллионов долларов.
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