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Новини Знищення російської техніки
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Оператори бригади "Хижак" двічі уразили російську РЛС "Ірбіс" та автомобіль ремонтної групи окупантів. ВIДЕО

Оператори ударних безпілотників "Батон" бригади патрульної поліції "Хижак" двічі уразили російську мобільну радіолокаційну станцію "Ірбіс" на шасі КамАЗ, а також автомобіль, який прибув до пошкодженої техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка бригади "Хижак" виявила ворожу РЛС на позиції та передала її координати операторам ударних дронів.

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Першим ударом українські бійці уразили радіолокаційну станцію. Згодом до пошкодженої техніки під’їхав легковий автомобіль, імовірно, з ремонтною групою окупантів.

Пілоти повторно атакували позицію, завдавши другого удару по РЛС та автомобілю поруч.

Кадри знищення російської техніки оприлюднили на офіційній сторінці бригади "Хижак".

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Деталі про РЛС "Ірбіс"

Російська мобільна РЛС "Ірбіс", яка почала з’являтися на фронті у 2024 році, призначена для виявлення артилерійських позицій та повітряних цілей на відстані до 150 кілометрів.

Орієнтовна вартість комплексу, за наведеними даними, становить від 5 до 15 мільйонів доларів.

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