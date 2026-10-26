На Закарпатье BMW врезался в отбойник: 20-летний пассажир погиб, водитель скрылся
В селе Костылевка Раховского района Закарпатской области в результате ДТП погиб 20-летний пассажир BMW, а водитель скрылся с места аварии.
Об этом говорится в сообщении Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Закарпатской области.
BMW врезался в отбойник: пассажир погиб на месте
Авария произошла в воскресенье, 25 октября, около 06:00. По данным полиции, на закругленном участке дороги водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Автомобиль выехал на обочину, а затем столкнулся с металлическим отбойником.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Медики уже констатировали смерть пассажира, сидевшего на переднем сиденье. Погибшим оказался 20-летний житель Рахова.
Водитель скрылся, полиция устанавливает его местонахождение
После аварии водитель покинул автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. Правоохранители предварительно установили его личность и проводят поисковые мероприятия.
Полиция не сообщает, находился ли водитель в состоянии опьянения и почему он покинул место ДТП.
Следователи внесли сведения об аварии в Единый реестр досудебных расследований. Дело предварительно квалифицировано по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего.
По этой статье предусмотрено от трех до восьми лет лишения свободы, а также лишение права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Окончательная квалификация будет определена по результатам расследования.
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