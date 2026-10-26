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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 580 440 человек (+1 990 за сутки), 12 448 танков, 51 632 артиллерийских системы, 25 609 ББМ. ИНФОГРАФИКА

"Альфа" СБУ поразила более 10 тысяч оккупантов и стала самой результативной за март

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 580 440 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.26 ориентировочно составляют:

Личный состав:

  • около 1 580 440 (+1 990) человек

Вооружение и военная техника:

  • Танки: 12 448 (+1)
  • Боевые бронированные машины: 25 609 (+4)
  • Артиллерийские системы: 51 632 (+18)
  • РСЗО: 2 239 (+2)
  • Средства ПВО: 1 726 (+1)
  • Самолеты: 449
  • Вертолёты: 356

Беспилотные системы и ракеты:

  • Наземные робототехнические комплексы: 3 018 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня: 582 458 (+1 656)
  • Крылатые ракеты: 5 138

Морская техника:

  • Корабли и катера: 35
  • Подводные лодки: 2

Техника обеспечения:

  • Автомобильная техника и автоцистерны: 167 240 (+322)
  • Специальная техника: 4 858 (+2)

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ликвидация войск РФ

В скобках указаны потери за последние сутки.

"Данные уточняются. Силы обороны Украины систематически уничтожают личный состав, вооружение, военную технику и средства обеспечения противника. Это ослабляет его наступательные возможности, затрудняет пополнение ресурсов и обеспечение войск и уменьшает возможности России продолжать вооруженную агрессию против Украины", — добавили в Генштабе.

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Автор: 

армия РФ (24543) Генштаб ВС (8927) ликвидация (4623)
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Топ комментарии
+4
Останнім часом гарний темп охорошивания русні
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26.10.2026 07:00 Ответить
+3
Сьогодні Генштаб прямо зрання відзвітував, о пів на сьому...
А що си сталось?
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26.10.2026 06:47 Ответить
+3
Знали, що мені не спиться .
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26.10.2026 06:52 Ответить

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