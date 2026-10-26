Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 580 440 человек (+1 990 за сутки), 12 448 танков, 51 632 артиллерийских системы, 25 609 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 580 440 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.26 ориентировочно составляют:
Личный состав:
- около 1 580 440 (+1 990) человек
Вооружение и военная техника:
- Танки: 12 448 (+1)
- Боевые бронированные машины: 25 609 (+4)
- Артиллерийские системы: 51 632 (+18)
- РСЗО: 2 239 (+2)
- Средства ПВО: 1 726 (+1)
- Самолеты: 449
- Вертолёты: 356
Беспилотные системы и ракеты:
- Наземные робототехнические комплексы: 3 018 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня: 582 458 (+1 656)
- Крылатые ракеты: 5 138
Морская техника:
- Корабли и катера: 35
- Подводные лодки: 2
Техника обеспечения:
- Автомобильная техника и автоцистерны: 167 240 (+322)
- Специальная техника: 4 858 (+2)
В скобках указаны потери за последние сутки.
"Данные уточняются. Силы обороны Украины систематически уничтожают личный состав, вооружение, военную технику и средства обеспечения противника. Это ослабляет его наступательные возможности, затрудняет пополнение ресурсов и обеспечение войск и уменьшает возможности России продолжать вооруженную агрессию против Украины", — добавили в Генштабе.
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