Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 580 440 человек (+1 990 за сутки), 12 448 танков, 51 632 артиллерийских системы, 25 609 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 580 440 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.26 ориентировочно составляют:

Личный состав:

около 1 580 440 (+1 990) человек

Вооружение и военная техника:

Танки: 12 448 (+1)

Боевые бронированные машины: 25 609 (+4)

Артиллерийские системы: 51 632 (+18)

РСЗО: 2 239 (+2)

Средства ПВО: 1 726 (+1)

Самолеты: 449

Вертолёты: 356

Беспилотные системы и ракеты:

Наземные робототехнические комплексы: 3 018 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня: 582 458 (+1 656)

Крылатые ракеты: 5 138

Морская техника:

Корабли и катера: 35

Подводные лодки: 2

Техника обеспечения:

Автомобильная техника и автоцистерны: 167 240 (+322)

Специальная техника: 4 858 (+2)

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В скобках указаны потери за последние сутки.

"Данные уточняются. Силы обороны Украины систематически уничтожают личный состав, вооружение, военную технику и средства обеспечения противника. Это ослабляет его наступательные возможности, затрудняет пополнение ресурсов и обеспечение войск и уменьшает возможности России продолжать вооруженную агрессию против Украины", — добавили в Генштабе.

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