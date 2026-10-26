Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 580 440 осіб (+1 990 за добу), 12 448 танків, 51 632 артсистеми, 25 609 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 580 440 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.26 орієнтовно становлять:
Особовий склад:
- близько 1 580 440 (+1 990) осіб
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 448 (+1)
- Бойові броньовані машини: 25 609 (+4)
- Артилерійські системи: 51 632 (+18)
- РСЗВ: 2 239 (+2)
- Засоби ППО: 1 726 (+1)
- Літаки: 449
- Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 018 (+1)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 582 458 (+1 656)
- Крилаті ракети: 5 138
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 167 240 (+322)
- Спеціальна техніка: 4 858 (+2)
У дужках зазначено втрати за минулу добу.
"Дані уточнюються. Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України", - додали у Генштаб.
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