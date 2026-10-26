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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 580 440 осіб (+1 990 за добу), 12 448 танків, 51 632 артсистеми, 25 609 ББМ. ІНФОГРАФІКА

"Альфа" СБУ уразила понад 10 тисяч окупантів і стала найрезультативнішою за березень

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 580 440 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.26 орієнтовно становлять:

Особовий склад:

  • близько 1 580 440 (+1 990) осіб

Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 448 (+1)
  • Бойові броньовані машини: 25 609 (+4)
  • Артилерійські системи: 51 632 (+18)
  • РСЗВ: 2 239 (+2)
  • Засоби ППО: 1 726 (+1)
  • Літаки: 449
  • Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 3 018 (+1)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 582 458 (+1 656)
  • Крилаті ракети: 5 138

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 167 240 (+322)
  • Спеціальна техніка: 4 858 (+2)

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ліквідація військ РФ

У дужках зазначено втрати за минулу добу.

"Дані уточнюються. Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України", - додали у Генштаб.

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Автор: 

армія рф (22688) Генштаб ЗС (9207) ліквідація (4670)
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Топ коментарі
+3
Сьогодні Генштаб прямо зрання відзвітував, о пів на сьому...
А що си сталось?
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26.10.2026 06:47 Відповісти
+3
Знали, що мені не спиться .
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26.10.2026 06:52 Відповісти
+2
Останнім часом гарний темп охорошивания русні
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26.10.2026 07:00 Відповісти

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