Воронеж массированно атакуют дроны: попадания в бизнес-центр, жители сообщают о "прилетах", город в дыму
Утром 26 октября 2026 года российский Воронеж подвергается массированной атаке дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.
Жители жалуются на взрывы
Местные жители сообщают, что уже более часа в городе раздаются взрывы.
В частности, в Воронеже дрон попал в бизнес-центр "Галерея Чижова".
Момент взрыва беспилотника попал на видео. Бизнес-центр расположен по адресу: улица Кольцовская, 35А. Ранее жители Воронежа жаловались, что не слышали сигнала воздушной тревоги.
Как указано на сайте, "25-этажный бизнес-центр интегрирован в комплекс "Галереи Чижова" и является одной из главных архитектурных доминант центра города".
Город в дыму от ударов
Об угрозе дронов в регионе объявили около трех часов ночи, а через два часа — о ракетной угрозе. В настоящее время читатели ASTRA сообщают о многочисленных взрывах и "прилетах" в городе. По их словам, сирена воздушной тревоги не звучала, город затянуло дымом от пожаров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тому воронєж-овцам підготуватись...