Воронеж массированно атакуют дроны: попадания в бизнес-центр, жители сообщают о "прилетах", город в дыму

Утром 26 октября 2026 года российский Воронеж подвергается массированной атаке дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

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Жители жалуются на взрывы

Местные жители сообщают, что уже более часа в городе раздаются взрывы.

В частности, в Воронеже дрон попал в бизнес-центр "Галерея Чижова".

Момент взрыва беспилотника попал на видео. Бизнес-центр расположен по адресу: улица Кольцовская, 35А. Ранее жители Воронежа жаловались, что не слышали сигнала воздушной тревоги.

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Как указано на сайте, "25-этажный бизнес-центр интегрирован в комплекс "Галереи Чижова" и является одной из главных архитектурных доминант центра города".

Город в дыму от ударов

Об угрозе дронов в регионе объявили около трех часов ночи, а через два часа — о ракетной угрозе. В настоящее время читатели ASTRA сообщают о многочисленных взрывах и "прилетах" в городе. По их словам, сирена воздушной тревоги не звучала, город затянуло дымом от пожаров.







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