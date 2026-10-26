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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Воронеж массированно атакуют дроны: попадания в бизнес-центр, жители сообщают о "прилетах", город в дыму

Утром 26 октября 2026 года российский Воронеж подвергается массированной атаке дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

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Жители жалуются на взрывы

Местные жители сообщают, что уже более часа в городе раздаются взрывы.

В частности, в Воронеже дрон попал в бизнес-центр "Галерея Чижова".

Момент взрыва беспилотника попал на видео. Бизнес-центр расположен по адресу: улица Кольцовская, 35А. Ранее жители Воронежа жаловались, что не слышали сигнала воздушной тревоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Воронежсинтезкаучук" и Новошахтинский завод нефтепродуктов подверглись атаке в России. ФОТО

Как указано на сайте, "25-этажный бизнес-центр интегрирован в комплекс "Галереи Чижова" и является одной из главных архитектурных доминант центра города".

Город в дыму от ударов

Об угрозе дронов в регионе объявили около трех часов ночи, а через два часа — о ракетной угрозе. В настоящее время читатели ASTRA сообщают о многочисленных взрывах и "прилетах" в городе. По их словам, сирена воздушной тревоги не звучала, город затянуло дымом от пожаров.

Удар по Воронежу 26 октября
Удар по Воронежу 26 октября
Удар по Воронежу 26 октября

Читайте также: Склад Wildberries в Воронежской области РФ после дронной атаки ВСУ 11 августа. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

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беспилотник (5893) Удары по РФ (1323) Воронеж (19)
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Топ комментарии
+17
ЗСУ знае свое діло. Не памятаю точно, де записано : зуб за зуб. Так і до столиці кацапського свинорейху доберуться, особливо зимою. На кацапії зими бувають лютими, і ми побачимо, що кацапня завие.
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26.10.2026 07:10 Ответить
+13
ВАСО, ВЗПП, Воронежсінтезкучук, КБ хімавтоматики, завод "ПРОТЕК, ВНИИ Вега, "ПРОТЭК", ВЦКБ "Полюс", КБХА, НИИЭТ тощо... І це далеко не повний перелік значущих підприємств ВПК у Воронежі.
Тому воронєж-овцам підготуватись...
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26.10.2026 08:00 Ответить
+7
Воронеж москалям не болить. Де балістика по москві?
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26.10.2026 07:34 Ответить

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