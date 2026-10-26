Воронеж масовано атакують дрони: влучання у БЦ, мешканці повідомляють про прильоти, місто у диму. ВІДЕО+ФОТО
Зранку 26 жовтня 2026 року російський Воронеж перебуває під масованою атакою дронів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Жителі скаржаться на вибухи
Місцеві мешканці повідомляють, що вже понад годину в місті гримлять вибухи.
Зокрема, в Воронежі дрон влучив у бізнес-центр "Галерея Чижова".
Момент вибуху безпілотника потрапив на відео. БЦ розташований за адресою вулиця Кольцовська, 35А. Раніше жителі Воронежа скаржилися, що не чули сигналу повітряної тривоги.
Як зазначено на сайті, "25-поверховий бізнес-центр інтегрований в комплекс "Галереї Чижова" і є однією з головних архітектурних домінант центра міста".
Місто у диму від прильотів
Дронову небезпеку в регіоні оголосили близько третьої години ночі, а за дві години - ракетну. Наразі читачі ASTRA повідомляють про численні вибухи та "прильоти" в місті. За їхніми словами, сирена повітряної тривоги не лунала, місто затягнуло димом від пожеж.
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