Воронеж масовано атакують дрони: влучання у БЦ, мешканці повідомляють про прильоти, місто у диму. ВІДЕО+ФОТО

Зранку 26 жовтня 2026 року російський Воронеж перебуває під масованою атакою дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

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Жителі скаржаться на вибухи

Місцеві мешканці повідомляють, що вже понад годину в місті гримлять вибухи.

Зокрема, в Воронежі дрон влучив у бізнес-центр "Галерея Чижова".

Момент вибуху безпілотника потрапив на відео. БЦ розташований за адресою вулиця Кольцовська, 35А. Раніше жителі Воронежа скаржилися, що не чули сигналу повітряної тривоги.

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Як зазначено на сайті, "25-поверховий бізнес-центр інтегрований в комплекс "Галереї Чижова" і є однією з головних архітектурних домінант центра міста".

Місто у диму від прильотів

Дронову небезпеку в регіоні оголосили близько третьої години ночі, а за дві години - ракетну. Наразі читачі ASTRA повідомляють про численні вибухи та "прильоти" в місті. За їхніми словами, сирена повітряної тривоги не лунала, місто затягнуло димом від пожеж.







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