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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Воронеж масовано атакують дрони: влучання у БЦ, мешканці повідомляють про прильоти, місто у диму. ВІДЕО+ФОТО

Зранку 26 жовтня 2026 року російський Воронеж перебуває під масованою атакою дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

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Жителі скаржаться на вибухи

Місцеві мешканці повідомляють, що вже понад годину в місті гримлять вибухи.

Зокрема, в Воронежі дрон влучив у бізнес-центр "Галерея Чижова".

Момент вибуху безпілотника потрапив на відео. БЦ розташований за адресою вулиця Кольцовська, 35А. Раніше жителі Воронежа скаржилися, що не чули сигналу повітряної тривоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Воронежсинтезкаучук" та Новошахтинський завод нафтопродуктів атаковано у Росії. ФОТО

Як зазначено на сайті, "25-поверховий бізнес-центр інтегрований в комплекс "Галереї Чижова" і є однією з головних архітектурних домінант центра міста".

Місто у диму від прильотів

Дронову небезпеку в регіоні оголосили близько третьої години ночі, а за дві години - ракетну. Наразі читачі ASTRA повідомляють про численні вибухи та "прильоти" в місті. За їхніми словами, сирена повітряної тривоги не лунала, місто затягнуло димом від пожеж.

удар по Воронежу 26 жовтня
удар по Воронежу 26 жовтня
удар по Воронежу 26 жовтня

Також читайте: Склад Wildberries у Воронезькій області РФ після дронової атаки ЗСУ 11 серпня. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Автор: 

безпілотник БпЛА (6097) Удари по РФ (1372) Воронеж (26)
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Топ коментарі
+20
ЗСУ знае свое діло. Не памятаю точно, де записано : зуб за зуб. Так і до столиці кацапського свинорейху доберуться, особливо зимою. На кацапії зими бувають лютими, і ми побачимо, що кацапня завие.
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26.10.2026 07:10 Відповісти
+16
ВАСО, ВЗПП, Воронежсінтезкучук, КБ хімавтоматики, завод "ПРОТЕК, ВНИИ Вега, "ПРОТЭК", ВЦКБ "Полюс", КБХА, НИИЭТ тощо... І це далеко не повний перелік значущих підприємств ВПК у Воронежі.
Тому воронєж-овцам підготуватись...
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26.10.2026 08:00 Відповісти
+8
Воронеж москалям не болить. Де балістика по москві?
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26.10.2026 07:34 Відповісти

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