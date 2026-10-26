177 боевых столкновений за сутки на фронте: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

Всего за прошедшие сутки, 25 октября 2026 года, на фронте было зафиксировано 177 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера авиация противника нанесла 64 авиаудара, в частности сбросила 224 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики применили 9296 дронов-камикадзе и осуществили 2451 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

В Сумской области артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Малая Корчаковка, Толстодубово, Сопич, Коренок, Лужки, Студенок, Писаревка, Потаповка и Новая Сечь. В Черниговской области под обстрелами оказались Клюсы, Камень и Николаевка. Кроме того, авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Иволжанское, Гнилица, Пустогород и Лужки Сумской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по району сосредоточения личного состава, артиллерийской системе и одному пункту управления беспилотными летательными аппаратами противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1990 человек. Также уничтожены один танк, четыре боевые бронированные машины, 18 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, один наземный робототехнический комплекс, 1656 беспилотных летательных аппаратов, 322 единицы автомобильной и две единицы специальной техники противника.

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Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском направлении захватчики трижды наносили удары в районах Бачевска, Бояро-Лежачи и Алексеевки.

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили восемь атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Радьковки, Бочкового, Охримовки и Захаровки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, попытки продвижения остановлены на Лиманском направлении, где наши защитники отразили восемь атак в районах Степового, Зеленой Долины, Колодязей, Ставков, Лимана и Заречного.

На Славянском направлении противник не проводил активных наступательных действий.

На Краматорском направлении наши воины отразили одну атаку врага в районе Малиновки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении зафиксировано 12 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Райского, Николайполя, Долгой Балки, Константиновки, Алексеево-Дружковки и Новоселовки.

"На Покровском направлении наши защитники отразили 36 атак. Враг атаковал в районах Сергеевки и Молодецкого, а также осуществлял штурмы в направлениях Надии, Новопавловки, Софиевки, Вольного, Кучерова Яра, Ганновки, Нового Донбасса, Черниговки, Краснополья и Гулевого", — говорится в сообщении.

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Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении противник активных наступательных действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении отражено 13 атак захватчиков в районах Успешного, Рождественки, Долинки, Горького и Егоровки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки оккупанты активных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.