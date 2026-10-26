177 бойових зіткнень за добу на фронті: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту

Загалом упродовж минулої доби, 25 жовтня 2026 року, на фронті було зафіксовано 177 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Учора авіація противника завдала 64 авіаційних ударів, зокрема скинула 224 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9296 дронів-камікадзе та здійснили 2451 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Артилерійських обстрілів на Сумщині зазнали населені пункти Мала Корчаківка, Товстодубове, Сопич, Кореньок, Лужки, Студенок, Писарівка, Потапівка та Нова Січ. На Чернігівщині під обстрілами опинилися Клюси, Камінь та Миколаївка. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Іволжанське, Гнилиця, Пустогород та Лужки Сумської області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, артилерійську систему та один пункт управління безпілотними літальними апаратами противника.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1990 осіб. Також знешкоджено один танк, чотири бойові броньовані машини, 18 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, один наземний робототехнічний комплекс, 1656 безпілотних літальних апаратів, 322 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

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Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському напрямку загарбники тричі атакували в районах Бачівська, Бояро-Лежачі та Олексіївки.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили вісім атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Радьківки, Бочкового, Охрімівки та Захарівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, спроби просунутися зупинено на Лиманському напрямку, де наші захисники відбили вісім атак у районах Степового, Зеленої Долини, Колодязів, Ставків, Лимана та Зарічного.

На Слов’янському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Малинівки.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку зафіксовано 12 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Райського, Миколайпілля, Довгої Балки, Костянтинівки, Олексієво-Дружківки та Новоселівки.

"На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 36 атак. Ворог атакував у районах Сергіївки та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Надії, Новопавлівки, Софіївки, Вільного, Кучерового Яру, Ганнівки, Нового Донбасу, Чернігівки, Красноподілля та Гулівого", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Як інформує Генштаб, на Олександрівському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку відбито 13 атак загарбників у районах Успішного, Різдвянки, Долинки, Гіркого та Єгорівки.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби окупанти активних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.