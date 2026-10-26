Сбиты 3 из 4 вражеских ракет и 112 БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 26 октября 2026 года войска РФ нанесли удар по Украине 1 противорадиолокационной ракетой Х-31П, 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с территории оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей и 140 ударными БПЛА типа Shahed (70 из них — реактивные), "Гербера", а также дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 112 вражеских БПЛА типа Shahed (56 из них - реактивные), "Гербера", дроны других типов.

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Последствия

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 15 точках, а также падение сбитых (обломки) в 4 точках.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" — подчеркивают Воздушные силы.

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