Збито 3 з 4 ворожих ракет та 112 БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 26 жовтня 2026 року війська РФ атакували Україну однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з ТОТ Запорізької та Херсонської обл. та 140 ударними БпЛА типу Shahed (70 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 112 ворожих БпЛА типу Shahed (56 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.

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Наслідки

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - наголошують Повітряні сили.

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