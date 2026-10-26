Збито 3 з 4 ворожих ракет та 112 БпЛА, - Повітряні сили
У ніч на 26 жовтня 2026 року війська РФ атакували Україну однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з ТОТ Запорізької та Херсонської обл. та 140 ударними БпЛА типу Shahed (70 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 112 ворожих БпЛА типу Shahed (56 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.
Наслідки
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - наголошують Повітряні сили.
Будь ласка, зачекайте...
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