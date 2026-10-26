55% украинцев видят положительные сдвиги в борьбе с коррупцией, 41% считают Украину безнадежно коррумпированной, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Доля украинцев, считающих Украину безнадежно коррумпированной, выросла с 35 % в декабре 2025 года до 41 % в октябре 2026 года.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования КМИС, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, 55% опрошенных считают, что в Украине действительно предпринимаются попытки бороться с коррупцией и наблюдаются положительные сдвиги.

Однако 41% респондентов придерживаются мнения, что Украина безнадежно коррумпирована.

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В КМИС отметили, что в последний раз задавали этот вопрос в декабре 2025 года (после скандала вокруг "пленок Миндича").

"Как можно видеть, показатели немного ухудшились: с 35% до 41% увеличилось число тех, кто считает Украину безнадежно коррумпированной (доля тех, кто, напротив, видит положительные сдвиги, составляла 57% ранее и 55% сейчас, но разница - в пределах погрешности).

Однако если принять во внимание, что между декабрем 2025 года и октябрем 2026 года произошла серия коррупционных скандалов, то ухудшение показателей не столь значительно, как можно было ожидать", - пояснили социологи.

Война и коррупция

В этом же опросе КМИС задавал вопросы, касающиеся войны и мира.

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"Как можно видеть, те, кто разделяет пессимистический нарратив о безнадежной коррумпированности, имеют и более пессимистичные взгляды на вопросы войны и мира.

Так, если среди тех, кто видит положительные сдвиги в борьбе с коррупцией, 27% готовы одобрить вывод украинских войск из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности (а 70% категорически против), то среди тех, кто считает Украину безнадежно коррумпированной, – 47% (и 48% категорически против).

Если среди первых 76% готовы терпеть войну столько, сколько потребуется, то среди вторых - 43%", - отметили там.

Среди тех, кто видит положительные сдвиги в борьбе с коррупцией, лишь 12% согласны с утверждением, что украинская власть должна быть более уступчивой в мирных переговорах. Зато среди тех, кто считает Украину безнадежно коррумпированной, таких уже треть - 31%.

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Методология

Исследование проводилось 8–16 октября 2026 года. Всего опрошено 1031 респондент.

При обычных обстоятельствах формальная статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,0% для показателей, близких к 50%, 3,4% для показателей, близких к 25%, 2,4% - для показателей, близких к 10%, 1,7% - для показателей, близких к 5%.

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