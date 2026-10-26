55% українців бачать позитивні зрушення в боротьбі з корупцією, 41% вважають Україну безнадійно корумпованою, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Частка українців, які вважають Україну безнадійно корумпованою, зросла з 35% у грудні 2025 року до 41% у жовтні 2026-го.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, 55% опитаних вважають, що в Україні дійсно є спроби боротися з корупцією і є позитивні зрушення.

Проте 41% респондентів дотримуються думки, що Україна є безнадійно корумпованою.

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У КМІС зазначили, що востаннє ставили це запитання в грудні 2025 року (після скандалу навколо "плівок Міндіча").

"Як можна бачити, показники трохи погіршилися: з 35% до 41% стало більше тих, хто вважає Україну безнадійно корумпованою (частка тих, хто, навпаки, бачить позитивні зрушення, становила 57% раніше і 55% зараз, але різниця – у межах похибки).

Проте якщо брати до увагу, що між груднем 2025 року і жовтнем 2026 року була низка корупційних скандалів, то погіршення показників не є таким значним, як можна було очікувати", - пояснили соціологи.

Війна та корупція

У цьому ж опитуванні КМІС ставилизапитання, що стосуються війни і миру.

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"Як можна бачити, ті, хто поділяють песимістичний наратив про безнадійну корумпованість, мають і більш песимістичні погляди з питань війни і миру.

Так, якщо серед тих, хто бачить позитивні зрушення в боротьбі з корупцією, 27% готові схвалити виведення українських військ з Донеччини в обмін на гарантії безпеки (і 70% категорично проти), то серед тих, хто вважає Україну безнадійно корумпованою – 47% (і 48% категорично проти).

Якщо серед перших 76% готові терпіти війни стільки, скільки буде необхідно, то серед других – 43%", - зазначили там.

Серед тих, хто бачить позитивні зрушення в боротьбі з корупцією, лише 12% згодні з твердженням, що українська влада має бути більш поступливою в мирних переговорах. Натомість серед тих, хто вважає Україну безнадійно корумпованою, таких уже третина – 31%.

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Методологія

Дослідження проводилося 8-16 жовтня 2026 року. Всього опитано 1031 респондента.

За звичайних обставин формальна статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0.95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1.3) не перевищувала 4.0% для показників, близьких до 50%, 3.4% для показників, близьких до 25%, 2.4% – для показників, близьких до 10%, 1.7% – для показників, близьких до 5%.

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