Вернулся в армию, чтобы сдавать РФ больше данных: ГБР разоблачило военного-предателя. ФОТОрепортаж
Сотрудники ГБР задержали военнослужащего, который самовольно покинул службу и начал сотрудничать с российскими спецслужбами. За деньги он передавал врагу информацию о расположении украинских военных в Запорожской и Херсонской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
По данным следствия, мужчину призвали на военную службу в конце 2024 года. Однако после нескольких месяцев службы и прохождения обучения он сбежал из воинской части и скрывался на юге Украины.
Постоянно нуждаясь в деньгах, дезертир согласился на предложение представителя российской ФСБ зарабатывать на передаче информации об украинских войсках.
Какие данные предатель передавал врагу?
По заданию российских кураторов он собирал данные о перемещениях и расположении украинских подразделений, их вооружении и военной технике на территории Запорожской и Херсонской областей.
Полученную информацию передавал врагу, помогая устанавливать точные позиции украинских военных.
После получения этих данных российские войска наносили удары по переданным координатам. В результате обстрелов украинские военнослужащие получили ранения, также была повреждена военная техника.
"Впоследствии мужчина решил вернуться на военную службу, чтобы получить доступ к большему количеству информации и продолжить работать на врага. Однако сотрудники ГБР и военной контрразведки СБУ разоблачили и задержали его", - говорится в сообщении.
Подозрение
- Военнослужащему сообщено о подозрении в самовольном оставлении воинской части или места службы в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины) и государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
- Наиболее суровая санкция по инкриминируемым статьям предусматривает пожизненное лишение свободы.
- Суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей.
- Мероприятия проводились при содействии Военной службы правопорядка.
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