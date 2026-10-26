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Новости Шпионаж в пользу РФ
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Вернулся в армию, чтобы сдавать РФ больше данных: ГБР разоблачило военного-предателя. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР задержали военнослужащего, который самовольно покинул службу и начал сотрудничать с российскими спецслужбами. За деньги он передавал врагу информацию о расположении украинских военных в Запорожской и Херсонской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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По данным следствия, мужчину призвали на военную службу в конце 2024 года. Однако после нескольких месяцев службы и прохождения обучения он сбежал из воинской части и скрывался на юге Украины.

Постоянно нуждаясь в деньгах, дезертир согласился на предложение представителя российской ФСБ зарабатывать на передаче информации об украинских войсках.

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предатель-дезертир
предатель-дезертир
предатель-дезертир
предатель-дезертир
предатель-дезертир
предатель-дезертир

Какие данные предатель передавал врагу?

По заданию российских кураторов он собирал данные о перемещениях и расположении украинских подразделений, их вооружении и военной технике на территории Запорожской и Херсонской областей.

Полученную информацию передавал врагу, помогая устанавливать точные позиции украинских военных.

После получения этих данных российские войска наносили удары по переданным координатам. В результате обстрелов украинские военнослужащие получили ранения, также была повреждена военная техника.

"Впоследствии мужчина решил вернуться на военную службу, чтобы получить доступ к большему количеству информации и продолжить работать на врага. Однако сотрудники ГБР и военной контрразведки СБУ разоблачили и задержали его", - говорится в сообщении.

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Подозрение

  • Военнослужащему сообщено о подозрении в самовольном оставлении воинской части или места службы в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины) и государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
  • Наиболее суровая санкция по инкриминируемым статьям предусматривает пожизненное лишение свободы.
  • Суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей.
  • Мероприятия проводились при содействии Военной службы правопорядка.

Автор: 

шпионаж (1610) военнослужащие (6973) дезертирство (369) ГБР (3695)
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Топ комментарии
+4
Скільки у нас цих продажних тварюк на всіх рівнях - від бомжа до преЗЕдента!
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26.10.2026 11:59 Ответить
+2
Повісити й закопати без хреста. А інакше на обмін піде.
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26.10.2026 12:04 Ответить
+1
Москвороті... Москвороті ніколи не зміняться.
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26.10.2026 11:56 Ответить

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