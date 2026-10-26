Повернувся до війська, щоб зливати РФ більше даних: ДБР викрило військового-зрадника. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР затримали військовослужбовця, який самовільно залишив службу та почав співпрацювати з російськими спецслужбами. За гроші він передавав ворогу інформацію про розташування українських військових на Запоріжжі та Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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За даними слідства, чоловіка призвали на військову службу наприкінці 2024 року. Однак після кількох місяців служби та проходження навчання він утік із військової частини й переховувався на півдні України.

Постійно потребуючи грошей, дезертир погодився на пропозицію представника російської ФСБ заробляти на передачі інформації про українські війська.

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Які дані зрадник передавав ворогу?

За завданням російських кураторів він збирав дані про переміщення та розташування українських підрозділів, їхнє озброєння й військову техніку на території Запорізької та Херсонської областей.

Отриману інформацію передавав ворогу, допомагаючи встановлювати точні позиції українських військових.

Після отримання цих даних російські війська завдавали ударів по переданих координатах. Унаслідок обстрілів українські військовослужбовці дістали поранення, також було пошкоджено військову техніку.

"Згодом чоловік вирішив повернутися на військову службу, щоб отримати доступ до більшої кількості інформації та продовжити працювати на ворога. Однак працівники ДБР та військової контррозвідки СБУ викрили й затримали його", - йдеться у повідомленні.

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Підозра