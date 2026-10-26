Электрички задерживаются до трёх часов: УЗ сообщила о сбоях и изменениях остановок в ряде областей
В понедельник, 26 октября, "Укрзализныця" сообщила о многочисленных задержках пригородных и региональных поездов в различных областях Украины. Наибольшая задержка составила 2 часа 57 минут. В то же время перевозчик объявил о временной отмене остановок на отдельных маршрутах Харьковской и Полтавской областей.
Об этом сообщает Telegram-канал "Укрзализныця: пригородные поезда", передает Цензор.НЕТ.
Какие поезда задерживаются 26 октября
Наибольшая задержка зафиксирована на маршруте №6583 Синельниково-1 – Запорожье-2. По состоянию на 11:12 поезд следовал с опозданием на 2 часа 57 минут.
В Киевской и Черниговской областях поезд №892/891 Фастов-1 – Славутич по состоянию на 11:42 отставал от графика на 1 час 30 минут. Ранее его задерживали на станции Нежин из соображений безопасности.
Поезд №6906 "Киев-Пассажирский (Северная)" – Нежин по состоянию на 10:06 следовал со станции Бровары с задержкой в 1 час 15 минут.
В Черниговской области по состоянию на 10:16 сообщалось об опоздании двух рейсов: №6304 Чернигов – Нежин на 1 час 8 минут и №6303 Нежин – Чернигов на 60 минут. Позже оба поезда снова задержали из соображений безопасности – на станциях Липов Рог и Анисов соответственно.
Другие задержки, о которых сообщала "Укрзализныця" в течение утра:
-
№6574 Дяково – Солотвино-1 – 60 минут;
-
№864/863 Запорожье-1 – Днепр-Главный – 57 минут;
-
№6413 Помичная – Одесса-Главная – 48 минут;
-
№6206/6014 Козятин-1 – Киев-Пассажирский (Пригородный) – 45 минут;
-
№6003 Гребенка – Киев-Волынский – время задержки не сообщалось;
-
№6451 Конотоп-Пассажирский – Нежин – 12 минут;
-
№6308 Жмеринка-Пассажирская – Козятин-1 – 35 минут;
-
№6277 Павлоград-1 – Днепр-Главный – 34 минуты;
-
№862/861 Днепр-Главный – Запорожье-1 – 30 минут;
-
№6255 Вапнярка – Одесса-Главная – 28 минут;
-
№6173 Самар-Днепровский — Днепр-Главный — 26 минут;
-
№6702/6701 Киев-Пассажирский (Северная) – Мироновка – 25 минут;
-
№6273 Помичная – Подольск – 25 минут;
-
№6018 Пост Списания – Днепр-Главный – 24 минуты;
-
№6404 Одесса-Главная – Мартиновская – 24 минуты;
-
№6015 Днепр-Главный – Пятихатки-Пассажирская – 22 минуты;
-
№6292/6293 Козятин-1 – Жашков – 16 минут;
-
№6804 Киев-Пассажирский (Северная) – Гребенка – 11 минут;
-
№6811 Харьков-Левада – Чугуев – 9 минут;
-
№6093 Здолбунов-Пассажирский – Львов-Главный – 8 минут;
-
№6854 Славутич – Чернигов – 8 минут.
Отдельно перевозчик сообщил о временных остановках движения из соображений безопасности. В частности, на станции Вильнянск задержали поезд №6547 Синельниково-1 – Запорожье-2. Также сообщалось о задержке рейса №6809 Гребенка – Киев-Волынский на станции Переяславская.
На станции Попельня временно задерживался поезд №6206/6014 Козятин-1 – Киев-Пассажирский.
"Укрзализныця" отмечает, что движение поездов возобновляется после стабилизации ситуации с безопасностью.
Некоторые электрички временно будут курсировать без остановок
С 27 октября по 22 ноября в Харьковской и Полтавской областях ряд пригородных поездов не будет останавливаться на отдельных платформах.
На Харьковском направлении изменения коснутся следующих остановок.
Клименовка:
-
№6506 Златополь – Харьков-Пассажирский;
-
№6508 Беляевка – Харьков-Пассажирский;
-
№6512, №6524 Герсевановский – Харьков-Пассажирский;
-
№6513, №6853, №6525 Харьков-Пассажирский – Герсевановский.
Север:
-
№6506 Златополь – Харьков-Пассажирский;
-
№6508 Беляевка — Харьков-Пассажирский;
-
№ 6512, № 6516, № 6524, № 6856 Герсевановский — Харьков-Пассажирский;
-
№ 6513 Харьков-Пассажирский – Герсевановский.
Калиновка:
-
№6506 Златополь — Харьков-Пассажирский;
-
№6508 Беляевка — Харьков-Пассажирский;
-
№6503 Бирки — Герсевановский;
-
№ 6512, № 6516, № 6524 Герсевановский — Харьков-Пассажирский;
-
№ 6513, № 6853, № 6525 Харьков-Пассажирский – Герсевановский.
Квиточ:
-
№ 6508 Беляевка — Харьков-Пассажирский;
-
№6503 Бирки — Герсевановский;
-
№ 6512, № 6524 Герсевановский — Харьков-Пассажирский;
-
№ 6513 Харьков-Пассажирский – Герсевановский.
Парижское:
-
№ 6508 Беляевка — Харьков-Пассажирский;
-
№6503 Бирки — Герсевановский;
-
№6512, №6516, №6524, №6856 Герсевановский – Харьков-Пассажирский;
-
№ 6513, № 6853, № 6525 Харьков-Пассажирский – Герсевановский.
Левковка:
-
№6419 Харьков-Пассажирский – Балаклея;
-
№ 6431 Харьков-Левада — Балаклея;
-
№6433 Харьков-Пассажирский – Балаклея;
-
№6410, №6432 Балаклея – Харьков-Пассажирский;
-
№6408 Балаклея – Харьков-Левада;
-
№6605 Харьков-Пассажирский – Граково;
-
№6606 Граково – Харьков-Пассажирский.
При этом поезд №6433 со 2 ноября вообще не будет курсировать, а №6408 – с 3 ноября.
На Полтавском направлении без остановок на отдельных платформах будут курсировать:
-
Зеленая, Марьино, Роговка – поезда №6291 и №6295 Огульцы – Полтава-Южная;
-
193 км, 197 км – №6537 Полтава-Южная – Кобеляки и №6538 Кобеляки – Полтава-Южная;
-
Биланы, Калачевский – №6531 Полтава-Южная – Кременчуг;
-
34 км, Коржиха, Доследное – №6571 Берестин – Полтава-Южная и №6580 Полтава-Южная – Берестин.
Пассажиров просят заранее проверять изменения в расписании на официальном сайте "Укрзализныци".
Как проверить актуальную задержку
Следить за движением пригородных и региональных поездов можно на портале "УЗ Веземо". Для этого нужно найти нужный рейс по номеру.
В случае воздушной тревоги пассажирам рекомендуется не оставаться на платформах, а перейти в укрытие или отойти на безопасное расстояние от железнодорожной инфраструктуры – более 200 метров.
Время задержек приведено по сообщениям "Укрзализныци" по состоянию на утро 26 октября и может меняться в течение дня.
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