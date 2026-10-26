Электрички задерживаются до трёх часов: УЗ сообщила о сбоях и изменениях остановок в ряде областей

В понедельник, 26 октября, "Укрзализныця" сообщила о многочисленных задержках пригородных и региональных поездов в различных областях Украины. Наибольшая задержка составила 2 часа 57 минут. В то же время перевозчик объявил о временной отмене остановок на отдельных маршрутах Харьковской и Полтавской областей.

Об этом сообщает Telegram-канал "Укрзализныця: пригородные поезда", передает Цензор.НЕТ.

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Какие поезда задерживаются 26 октября

Наибольшая задержка зафиксирована на маршруте №6583 Синельниково-1 – Запорожье-2. По состоянию на 11:12 поезд следовал с опозданием на 2 часа 57 минут.

В Киевской и Черниговской областях поезд №892/891 Фастов-1 – Славутич по состоянию на 11:42 отставал от графика на 1 час 30 минут. Ранее его задерживали на станции Нежин из соображений безопасности.

Поезд №6906 "Киев-Пассажирский (Северная)" – Нежин по состоянию на 10:06 следовал со станции Бровары с задержкой в 1 час 15 минут.

В Черниговской области по состоянию на 10:16 сообщалось об опоздании двух рейсов: №6304 Чернигов – Нежин на 1 час 8 минут и №6303 Нежин – Чернигов на 60 минут. Позже оба поезда снова задержали из соображений безопасности – на станциях Липов Рог и Анисов соответственно.

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Другие задержки, о которых сообщала "Укрзализныця" в течение утра:

№6574 Дяково – Солотвино-1 – 60 минут;

№864/863 Запорожье-1 – Днепр-Главный – 57 минут;

№6413 Помичная – Одесса-Главная – 48 минут;

№6206/6014 Козятин-1 – Киев-Пассажирский (Пригородный) – 45 минут;

№6003 Гребенка – Киев-Волынский – время задержки не сообщалось;

№6451 Конотоп-Пассажирский – Нежин – 12 минут;

№6308 Жмеринка-Пассажирская – Козятин-1 – 35 минут;

№6277 Павлоград-1 – Днепр-Главный – 34 минуты;

№862/861 Днепр-Главный – Запорожье-1 – 30 минут;

№6255 Вапнярка – Одесса-Главная – 28 минут;

№6173 Самар-Днепровский — Днепр-Главный — 26 минут;

№6702/6701 Киев-Пассажирский (Северная) – Мироновка – 25 минут;

№6273 Помичная – Подольск – 25 минут;

№6018 Пост Списания – Днепр-Главный – 24 минуты;

№6404 Одесса-Главная – Мартиновская – 24 минуты;

№6015 Днепр-Главный – Пятихатки-Пассажирская – 22 минуты;

№6292/6293 Козятин-1 – Жашков – 16 минут;

№6804 Киев-Пассажирский (Северная) – Гребенка – 11 минут;

№6811 Харьков-Левада – Чугуев – 9 минут;

№6093 Здолбунов-Пассажирский – Львов-Главный – 8 минут;

№6854 Славутич – Чернигов – 8 минут.

Отдельно перевозчик сообщил о временных остановках движения из соображений безопасности. В частности, на станции Вильнянск задержали поезд №6547 Синельниково-1 – Запорожье-2. Также сообщалось о задержке рейса №6809 Гребенка – Киев-Волынский на станции Переяславская.

На станции Попельня временно задерживался поезд №6206/6014 Козятин-1 – Киев-Пассажирский.

"Укрзализныця" отмечает, что движение поездов возобновляется после стабилизации ситуации с безопасностью.

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Некоторые электрички временно будут курсировать без остановок

С 27 октября по 22 ноября в Харьковской и Полтавской областях ряд пригородных поездов не будет останавливаться на отдельных платформах.

На Харьковском направлении изменения коснутся следующих остановок.

Клименовка:

№6506 Златополь – Харьков-Пассажирский;

№6508 Беляевка – Харьков-Пассажирский;

№6512, №6524 Герсевановский – Харьков-Пассажирский;

№6513, №6853, №6525 Харьков-Пассажирский – Герсевановский.

Север:

№6506 Златополь – Харьков-Пассажирский;

№6508 Беляевка — Харьков-Пассажирский;

№ 6512, № 6516, № 6524, № 6856 Герсевановский — Харьков-Пассажирский;

№ 6513 Харьков-Пассажирский – Герсевановский.

Калиновка:

№6506 Златополь — Харьков-Пассажирский;

№6508 Беляевка — Харьков-Пассажирский;

№6503 Бирки — Герсевановский;

№ 6512, № 6516, № 6524 Герсевановский — Харьков-Пассажирский;

№ 6513, № 6853, № 6525 Харьков-Пассажирский – Герсевановский.

Квиточ:

№ 6508 Беляевка — Харьков-Пассажирский;

№6503 Бирки — Герсевановский;

№ 6512, № 6524 Герсевановский — Харьков-Пассажирский;

№ 6513 Харьков-Пассажирский – Герсевановский.

Парижское:

№ 6508 Беляевка — Харьков-Пассажирский;

№6503 Бирки — Герсевановский;

№6512, №6516, №6524, №6856 Герсевановский – Харьков-Пассажирский;

№ 6513, № 6853, № 6525 Харьков-Пассажирский – Герсевановский.

Левковка:

№6419 Харьков-Пассажирский – Балаклея;

№ 6431 Харьков-Левада — Балаклея;

№6433 Харьков-Пассажирский – Балаклея;

№6410, №6432 Балаклея – Харьков-Пассажирский;

№6408 Балаклея – Харьков-Левада;

№6605 Харьков-Пассажирский – Граково;

№6606 Граково – Харьков-Пассажирский.

При этом поезд №6433 со 2 ноября вообще не будет курсировать, а №6408 – с 3 ноября.

На Полтавском направлении без остановок на отдельных платформах будут курсировать:

Зеленая, Марьино, Роговка – поезда №6291 и №6295 Огульцы – Полтава-Южная;

193 км, 197 км – №6537 Полтава-Южная – Кобеляки и №6538 Кобеляки – Полтава-Южная;

Биланы, Калачевский – №6531 Полтава-Южная – Кременчуг;

34 км, Коржиха, Доследное – №6571 Берестин – Полтава-Южная и №6580 Полтава-Южная – Берестин.

Пассажиров просят заранее проверять изменения в расписании на официальном сайте "Укрзализныци".

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Как проверить актуальную задержку

Следить за движением пригородных и региональных поездов можно на портале "УЗ Веземо". Для этого нужно найти нужный рейс по номеру.

В случае воздушной тревоги пассажирам рекомендуется не оставаться на платформах, а перейти в укрытие или отойти на безопасное расстояние от железнодорожной инфраструктуры – более 200 метров.

Время задержек приведено по сообщениям "Укрзализныци" по состоянию на утро 26 октября и может меняться в течение дня.

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