Електрички затримуються до трьох годин: УЗ повідомила про збої та зміни зупинок у низці областей

У понеділок, 26 жовтня, Укрзалізниця повідомила про численні затримки приміських і регіональних поїздів у різних областях України. Найбільше запізнення становило 2 години 57 хвилин. Водночас перевізник оголосив про тимчасове скасування зупинок на окремих маршрутах Харківщини та Полтавщини.

Про це повідомляє телеграм-канал "Укрзалізниця: приміські поїзди", передає Цензор.НЕТ.

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Які поїзди затримуються 26 жовтня

Найбільшу затримку зафіксували на маршруті №6583 Синельникове-1 – Запоріжжя-2. Станом на 11:12 поїзд курсував із запізненням на 2 години 57 хвилин.

На Київщині та Чернігівщині поїзд №892/891 Фастів-1 – Славутич станом на 11:42 відставав від графіка на 1 годину 30 хвилин. Раніше його затримували на станції Ніжин із міркувань безпеки.

Поїзд №6906 Київ-Пасажирський (Північна) – Ніжин станом на 10:06 курсував зі станції Бровари із затримкою 1 година 15 хвилин.

На Чернігівщині станом на 10:16 повідомлялося про запізнення двох рейсів: №6304 Чернігів – Ніжин на 1 годину 8 хвилин та №6303 Ніжин – Чернігів на 60 хвилин. Пізніше обидва поїзди знову затримали з безпекових міркувань – на станціях Липів Ріг та Анисів відповідно.

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Інші затримки, про які повідомляла Укрзалізниця протягом ранку:

№6574 Дяково – Солотвино-1 – 60 хвилин;

№864/863 Запоріжжя-1 – Дніпро-Головний – 57 хвилин;

№6413 Помічна – Одеса-Головна – 48 хвилин;

№6206/6014 Козятин-1 – Київ-Пасажирський (Приміський) – 45 хвилин;

№6003 Гребінка – Київ-Волинський – час затримки не повідомлявся;

№6451 Конотоп-Пасажирський – Ніжин – 12 хвилин;

№6308 Жмеринка-Пасажирська – Козятин-1 – 35 хвилин;

№6277 Павлоград-1 – Дніпро-Головний – 34 хвилини;

№862/861 Дніпро-Головний – Запоріжжя-1 – 30 хвилин;

№6255 Вапнярка – Одеса-Головна – 28 хвилин;

№6173 Самар-Дніпровський – Дніпро-Головний – 26 хвилин;

№6702/6701 Київ-Пасажирський (Північна) – Миронівка – 25 хвилин;

№6273 Помічна – Подільськ – 25 хвилин;

№6018 Пост Списання – Дніпро-Головний – 24 хвилини;

№6404 Одеса-Головна – Мартинівська – 24 хвилини;

№6015 Дніпро-Головний – П'ятихатки-Пасажирська – 22 хвилини;

№6292/6293 Козятин-1 – Жашків – 16 хвилин;

№6804 Київ-Пасажирський (Північна) – Гребінка – 11 хвилин;

№6811 Харків-Левада – Чугуїв – 9 хвилин;

№6093 Здолбунів-Пасажирський – Львів-Головний – 8 хвилин;

№6854 Славутич – Чернігів – 8 хвилин.

Окремо перевізник повідомив про тимчасові зупинки руху з безпекових міркувань. Зокрема, на станції Вільнянськ затримали поїзд №6547 Синельникове-1 – Запоріжжя-2. Також повідомлялося про затримку рейсу №6809 Гребінка – Київ-Волинський на станції Переяславська.

На станції Попільня тимчасово затримувався поїзд №6206/6014 Козятин-1 – Київ-Пасажирський.

Укрзалізниця наголошує, що рух поїздів відновлюють після стабілізації безпекової ситуації.

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Деякі електрички тимчасово курсуватимуть без зупинок

Із 27 жовтня до 22 листопада на Харківщині та Полтавщині низка приміських поїздів не зупинятиметься на окремих платформах.

На Харківському напрямку зміни стосуватимуться таких зупинок.

Клименівка:

№6506 Златопіль – Харків-Пасажирський;

№6508 Біляївка – Харків-Пасажирський;

№6512, №6524 Герсеванівський – Харків-Пасажирський;

№6513, №6853, №6525 Харків-Пасажирський – Герсеванівський.

Північ:

№6506 Златопіль – Харків-Пасажирський;

№6508 Біляївка – Харків-Пасажирський;

№6512, №6516, №6524, №6856 Герсеванівський – Харків-Пасажирський;

№6513 Харків-Пасажирський – Герсеванівський.

Калинівка:

№6506 Златопіль – Харків-Пасажирський;

№6508 Біляївка – Харків-Пасажирський;

№6503 Бірки – Герсеванівський;

№6512, №6516, №6524 Герсеванівський – Харків-Пасажирський;

№6513, №6853, №6525 Харків-Пасажирський – Герсеванівський.

Квіточ:

№6508 Біляївка – Харків-Пасажирський;

№6503 Бірки – Герсеванівський;

№6512, №6524 Герсеванівський – Харків-Пасажирський;

№6513 Харків-Пасажирський – Герсеванівський.

Паризьке:

№6508 Біляївка – Харків-Пасажирський;

№6503 Бірки – Герсеванівський;

№6512, №6516, №6524, №6856 Герсеванівський – Харків-Пасажирський;

№6513, №6853, №6525 Харків-Пасажирський – Герсеванівський.

Левківка:

№6419 Харків-Пасажирський – Балаклія;

№6431 Харків-Левада – Балаклія;

№6433 Харків-Пасажирський – Балаклія;

№6410, №6432 Балаклія – Харків-Пасажирський;

№6408 Балаклія – Харків-Левада;

№6605 Харків-Пасажирський – Гракове;

№6606 Гракове – Харків-Пасажирський.

При цьому поїзд №6433 із 2 листопада взагалі не курсуватиме, а №6408 – із 3 листопада.

На Полтавському напрямку без зупинок на окремих платформах курсуватимуть:

Зелена, Мар'їне, Рогівка – поїзди №6291 та №6295 Огульці – Полтава-Південна;

193 км, 197 км – №6537 Полтава-Південна – Кобеляки та №6538 Кобеляки – Полтава-Південна;

Білани, Калачівський – №6531 Полтава-Південна – Кременчук;

34 км, Коржиха, Дослідне – №6571 Берестин – Полтава-Південна та №6580 Полтава-Південна – Берестин.

Пасажирів просять заздалегідь перевіряти зміни в розкладі на офіційному сайті Укрзалізниці.

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Як перевірити актуальну затримку

Стежити за рухом приміських і регіональних поїздів можна на порталі "УЗ Веземо". Для цього потрібно знайти потрібний рейс за номером.

У разі повітряної тривоги пасажирам рекомендують не залишатися на платформах, а перейти до укриття або відійти на безпечну відстань від залізничної інфраструктури – понад 200 метрів.

Час затримок наведено за повідомленнями Укрзалізниці станом на ранок 26 жовтня та може змінюватися протягом дня.

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