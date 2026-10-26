Рада продлила всеобщую мобилизацию еще на 90 дней: решение поддержал 281 депутат

26 октября Верховная Рада проголосовала за продление срока проведения всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток с 31 октября 2026 года. Решение поддержали 281 народный депутат.

Об этом сообщилив Верховной Раде Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Парламент поддержал законопроект №16183 об утверждении указа президента о продлении срока проведения всеобщей мобилизации в Украине.

Согласно документу, новый 90-дневный период мобилизации начнется 31 октября 2026 года.

Согласно аннотации к законопроекту №16183, документ 26 октября внес президент Владимир Зеленский.

В тот же день Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал принять законопроект в первом чтении и в целом. Докладчиком назначили Игоря Клименко, содокладчиком — председателя комитета Александра Завитневича.

Таким образом, всеобщая мобилизация продлена до 29 января 2027 года.

Напомним, в этот же день Верховная Рада поддержала продление военного положения на аналогичный период. За соответствующий законопроект №16182 проголосовали 293 народных депутата.

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