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Новости Мобилизация в Украине
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Рада продлила всеобщую мобилизацию еще на 90 дней: решение поддержал 281 депутат

Верховная Рада приняла законопроект о продлении мобилизации с 31 октября

26 октября Верховная Рада проголосовала за продление срока проведения всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток с 31 октября 2026 года. Решение поддержали 281 народный депутат.

Об этом сообщилив Верховной Раде Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Парламент поддержал законопроект №16183 об утверждении указа президента о продлении срока проведения всеобщей мобилизации в Украине.

Согласно документу, новый 90-дневный период мобилизации начнется 31 октября 2026 года.

Согласно аннотации к законопроекту №16183, документ 26 октября внес президент Владимир Зеленский.

В тот же день Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал принять законопроект в первом чтении и в целом. Докладчиком назначили Игоря Клименко, содокладчиком — председателя комитета Александра Завитневича.

Таким образом, всеобщая мобилизация продлена до 29 января 2027 года.

  • Напомним, в этот же день Верховная Рада поддержала продление военного положения на аналогичный период. За соответствующий законопроект №16182 проголосовали 293 народных депутата.

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Автор: 

ВР (28449) мобилизация (3345)
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Топ комментарии
+5
Ну,так дупатутам же на фронт не йти!
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26.10.2026 13:25 Ответить
+5
Бронь треба знімати із Справжніх Ухилянтів: 95кварталу,чиновників,прокурорів з суддями,силовиків та їх дітей і родичів
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26.10.2026 13:51 Ответить
+4
Під загальну мобілізацію потрапляють "ненавчені воювати" депутати, прокурори, судді, поліцейські пенсіонери? Ну це ж загальна мобілізація, потрапляють, ну так?
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26.10.2026 13:27 Ответить

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