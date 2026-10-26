Рада продовжила загальну мобілізацію ще на 90 днів: рішення підтримав 281 депутат

Верховна Рада 26 жовтня проголосувала за продовження строку проведення загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб із 31 жовтня 2026 року. Рішення підтримав 281 народний депутат.

Про це повідомили у Верховній Раді України, передає Цензор.НЕТ.

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Парламент підтримав законопроєкт №16183 про затвердження указу президента щодо продовження строку проведення загальної мобілізації в Україні.

Згідно з документом, новий 90-денний період мобілізації розпочнеться 31 жовтня 2026 року.

Згідно з карткою законопроєкту №16183, документ 26 жовтня вніс президент Володимир Зеленський.

Того ж дня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував ухвалити законопроєкт за основу і в цілому. Доповідачем визначили Ігоря Клименка, співдоповідачем – голову комітету Олександра Завітневича.

Таким чином, загальну мобілізацію продовжено до 29 січня 2027 року.

Нагадаємо, цього ж дня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану на аналогічний період. За відповідний законопроєкт №16182 проголосували 293 народні депутати.

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