Оформление отсрочек в "Резерв+" возобновлено после технических работ, - Минобороны
В приложении "Резерв+" возобновлено оформление отсрочек.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Плановые технические работы в системах Минюста завершены.
В "Резерв+" снова доступно оформление отсрочек, связанных с наличием детей, уходом за близкими и статусом семьи защитника или защитницы", - говорится в сообщении.
В настоящее время все услуги работают в обычном режиме.
Что предшествовало?
- Ранее в Минобороны заявили, что с 22:00 23 октября в приложении "Резерв+" временно станет недоступным оформление отдельных видов отсрочек от мобилизации.
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