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Новости Отсрочки в Резерв+
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Оформление отсрочек в "Резерв+" возобновлено после технических работ, - Минобороны

Отсрочки в "Резерв+" снова доступны: подробности

В приложении "Резерв+" возобновлено оформление отсрочек.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Плановые технические работы в системах Минюста завершены.

В "Резерв+" снова доступно оформление отсрочек, связанных с наличием детей, уходом за близкими и статусом семьи защитника или защитницы", - говорится в сообщении.

В настоящее время все услуги работают в обычном режиме.

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Что предшествовало?

  • Ранее в Минобороны заявили, что с 22:00 23 октября в приложении "Резерв+" временно станет недоступным оформление отдельных видов отсрочек от мобилизации.

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