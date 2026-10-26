Узел связи, пункт управления, мастерскую БПЛА и склад МТС рашистов поразили Силы обороны
Силы обороны Украины 25 октября и в ночь на 26 октября нанесли удары по ряду объектов российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, был атакован узел связи подразделения армии РФ в районе оккупированного Мелитополя в Запорожской области.
"Это нарушает связь и управление войсками противника", - подчеркнули в Генштабе.
Под ударом также находятся пункты управления оккупантов в районе Мирнограда Донецкой области и в районе населенного пункта Червоногорка Запорожской области. Это затрудняет армии РФ координацию подразделений на поле боя.
Поражено управление БПЛА противника в районе населенного пункта Вишневое и мастерская БПЛА в районе Мелитополя в Запорожской области.
Это снижает способность противника атаковать дронами позиции Сил обороны и прифронтовые населенные пункты.
ВСУ также атаковали склады материально-технических средств армии РФ в районах населенных пунктов Комисаровка и Катериновка Луганской области, что затрудняет противнику обеспечение подразделений.
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