Вузол зв’язку, пункт управління, майстерню БпЛА та склад МТЗ рашистів уразили Сили оборони

Сили оборони України 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня уразили низку об'єктів російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, було атаковано вузол зв'язку підрозділу армії РФ в районі окупованого Мелітополя на Запоріжжі.

"Це порушує зв'язок і управління військами противника", - наголосили у Генштабі.

Під ударом також пункти управління окупантів у районі Мирнограда Донецької області та в районі населеного пункту Червоногірка Запорізької області. Це ускладнює армії РФ координацію підрозділів на полі бою.

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Уражено управління БпЛА ворога в районі населеного пункту Вишневе та майстерню БпЛА в районі Мелітополя на Запоріжжі.

Це зменшує спроможності противника атакувати дронами позиції Сил оборони та прифронтові громади.

ЗСУ також атакували склади матеріально-технічних засобів армії РФ у районах населених пунктів Комісарівка та Катеринівка Луганської області, що ускладнює противнику забезпечення підрозділів.

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