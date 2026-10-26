Вузол зв’язку, пункт управління, майстерню БпЛА та склад МТЗ рашистів уразили Сили оборони
Сили оборони України 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня уразили низку об'єктів російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, було атаковано вузол зв'язку підрозділу армії РФ в районі окупованого Мелітополя на Запоріжжі.
"Це порушує зв'язок і управління військами противника", - наголосили у Генштабі.
Під ударом також пункти управління окупантів у районі Мирнограда Донецької області та в районі населеного пункту Червоногірка Запорізької області. Це ускладнює армії РФ координацію підрозділів на полі бою.
Уражено управління БпЛА ворога в районі населеного пункту Вишневе та майстерню БпЛА в районі Мелітополя на Запоріжжі.
Це зменшує спроможності противника атакувати дронами позиції Сил оборони та прифронтові громади.
ЗСУ також атакували склади матеріально-технічних засобів армії РФ у районах населених пунктів Комісарівка та Катеринівка Луганської області, що ускладнює противнику забезпечення підрозділів.
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