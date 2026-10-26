Лидеры "Студенческого списка", победившего на парламентских выборах в Сербии 25 октября, заявили, что будущее правительство прекратит экспорт оружия в зоны военных действий, в частности продажу западным посредникам, которые передают его Украине.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

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Что говорят об оружии и Украине

По данным агентства, ведущие кандидаты "Студенческого списка" заявили, что новое правительство "прекратит весь экспорт оружия из Сербии в зоны военных действий", в частности продажу западным посредникам, которые передают оружие Украине.

Reuters напоминает, что бывший президент Александар Вучич поддерживал тесные личные связи как с украинским президентом Владимиром Зеленским, так и с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Россия и санкции

Студенческое движение заявило, что не планирует присоединяться к санкциям ЕС против Москвы из-за войны в Украине.

По данным агентства, новое правительство будет зависеть от исключений из санкций США, чтобы поддерживать импорт нефти, пока ожидает продажи российской доли в энергетической компании NIS венгерской MOL. NIS управляет единственным нефтеперерабатывающим заводом Сербии.

Российский "Газпром" также является крупнейшим поставщиком газа в Сербию: около 2,2 млрд кубометров в год по ценам ниже рыночных. В "Студенческом списке" заявили, что эта зависимость не является геополитическим выбором, а острой экономической необходимостью.

"Санкции со стороны такой маленькой страны, как Сербия, ничего не изменят для России, но символически это будет очень плохо. Мы уважаем Россию как великую державу, так и как нашего исторически важного партнера, а во многих случаях - защитника. В этом плане (во внешней политике страны) изменений не будет", - заявил представитель "Студенческого списка" Йово Бакич.

Что касается поставок российских энергоносителей, от которых зависит Сербия, а также давления со стороны ЕС с целью отказа от них, Бакич отметил: "Мы здесь не для того, чтобы угодить иностранцам, а для того, чтобы работать в наших национальных интересах".

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Другие вызовы для новой власти

Reuters также пишет о проблемах, стоящих перед новой властью:

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