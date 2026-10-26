Зеленский приветствует победу "Студенческого списка" на выборах в Сербии: новая страница в истории страны
Президент Владимир Зеленский поздравил Сербию с победой "Студенческого списка" на парламентских выборах и выразил надежду на развитие отношений страны с европейским сообществом.
Об этом глава государства сообщил в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.
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"В Сербии произошли изменения – победа "Студенческого списка", и это, очевидно, новая страница в истории страны и народа. Желаем Сербии успехов, реального развития и теплых отношений с европейским сообществом.
Мы в Украине благодарим Сербию за уважение к нашему народу и государству, к нашей независимости. И всегда радуемся нашим общим результатам – всему, что укрепляет наши общества и дает людям новые возможности. Готовы и в дальнейшем расширять наше сотрудничество, и пусть все добрые надежды людей в Сербии сбудутся!" – отметил он.
Что предшествовало
- Напомним, что 27 сентября президент Сербии Александар Вучич подал в отставку с поста и заявил о намерении принять участие в предстоящих парламентских выборах.
- По предварительным данным, "Студенческий список" набрал 52,9% голосов на выборах.Партия "Объединенная Сербия" экс-президента Александара Вучича получила 38,8% голосов.
- Вучич признал поражение своей партии на досрочных парламентских выборах в Сербии.
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